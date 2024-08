Carlos Augusto e l’affare a sorpresa col Lecce: 8 milioni

Un nome alternativo a Carlos Augusto dal Lecce: l’Inter osserva la crescita di un giovanissimo valutato 8 milioni

Carlos Augusto è per l’Inter una generosa riserva, un giocatore utile per tappare buchi sul centro-sinistra e a sinistra e far rifiatare i titolari, ma nulla di più. Finora il brasiliano non è ancora riuscito a rendersi determinante. E quasi si fatica a riconoscere il laterale che aveva portato il Monza in Serie A e che poi, nella massima serie, aveva incantato tutti con le sue prestazioni di grande personalità.

Con i brianzoli segnava spesso e forniva numerosi assist: per la squadra allenata da Palladino era un fattore in attacco e in costruzione. In nerazzurro, forse anche per una questione di maggiore pressione, non è ancora riuscito a esprimere la stessa verve. Quando gli capita il pallone giusto, lo spedisce alto o lo colpisce senza precisione. Sulla fascia, invece, arriva raramente in fondo per crossare. Ancora più di rado salta l’uomo.

Dopo un anno intero di adattamento al gioco di Inzaghi, è giusto cominciare a tirare le somme. Ha fatto il suo, Augusto. In certe partite, specie quando schierato al posto di Bastoni fra i tre dietro, non ha sfigurato a livello difensivo. Si è impegnato e si è distinto per concentrazione e gioco ordinato. Sul fronte opposto, come giocatore di fascia e in quanto ad azioni propositive o pericolose, ha invece lasciato parecchio a desiderare.

Ecco perché non si può escludere che l’Inter stia già pensando a un avvicendamento. Vendere Augusto per prendere un giovane di prospettiva, veloce, creativo e bravo a coprire tutta la fascia. Un’alternativa valida potrebbe già essere stata da tempo individuata nel Lecce.

L’erede di Carlos Augusto gioca nel Lecce: per prenderlo servono 8 milioni

L’ingresso di Carlos Augusto contro il Genoa nella prima di Serie A non è piaciuto ai tifosi e, verosimilmente, nemmeno a Inzaghi. Lui e Asllani sono entrati con poco brillantezza e hanno dato poco alla squadra in un momento delicato della gara. Dal brasiliano ci si aspettava molto di più. Ma, evidentemente, non è più l’uomo di spinta che Inzaghi aveva chiesto come riserva di Dimarco per sostituire il deludente Gosens.

Molto probabilmente, anche in questa stagione continuerà a essere usato più come braccetto, specie dopo il rientro di Buchanan, che il tecnico dell’Inter crede più utile come esterno sinistro. Anche nel caso in cui la dirigenza nerazzurro non voglia o non riesca a cedere Carlos Augusto, Inzaghi potrebbe accorgersi che il brasiliano si trova meglio dietro e non conviene insistere a schierarlo largo.

E così l’Inter potrebbe rispolverare il profilo di Dorgu. Il diciannovenne danese piaceva ad Ausilio già in passato. Seppur giovanissimo, il ragazzo ha già dimostrato di potersela giocare in Serie A. Sarebbe poi un profilo in linea con i piani mercato di Oaktree: un under 23, dallo stipendio basso e con valutazione sugli 8-10 milioni. I nerazzurri potrebbero provare a prenderlo in ottica gennaio se non addirittura a giugno 2025.

Occhi su Patrick Dorgu

Dorgu è un prodotto del settore giovanile del Nordsjaelland, club danese che nel 2011-12 vinse la Superligaen, la massima serie Nazionale. Il Lecce lo prese nel luglio 2022, aggregandolo però alla Primavera. La stagione seguente è stato promosso in prima squadra. Con D’Aversa in panchina è diventato un titolare e ha concluso il campionato con 32 presenze e 2 goal.

Intanto è diventato anche un titolare con la Nazionale danese Under-21. Sembra poi che Gotti, nuovo allenatore del Lecce, lo abbia già apprezzato e che voglia puntarci. Nato terzino sinistro, sembra però che giocherà soprattutto come esterno alto: in questo ruolo lo vede Gotti nel suo 4-2-3-1.

Il mancino ha dimostrato in passato di funzionare meglio in fase propositiva ma anche di essere abbastanza diligente per poter crescere come un laterale a tutta fascia.