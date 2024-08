Ci siamo per il rinnovo di Dumfries: quando arriva la firma

Confermata l’intenzione di chiudere l’accordo di rinnovo delle prestazioni dell’esterno olandese, il tutto dovrebbe arrivare non oltre la sosta nazionali prevista a settembre

Spesso finito nel vortice di mercato come se da un momento all’altro dovesse lasciare il sodalizio nerazzurro per accasarsi altrove, poi dimenticato dai media in un lampo. Menomale, si potrebbe dire, per il bene dell’Inter. Perché uno come Denzel Dumfries, piacente o meno, è adesso estremamente utile. Per due ragioni principali.

La prima è legata al fatto che l’esterno destro olandese ex PSV ha maturato una discreta esperienza internazionale ed ha migliorato notevolmente le proprie caratteristiche tecniche nel corso delle ultime stagioni in nerazzurro, al punto da diventare anche un punto fermo della Nazionale Orange. Anche Simone Inzaghi se ne può vantare, nella giusta misura, e lo sfrutterà con criterio soprattutto in Champions League.

In secondo luogo, forse la ragione più importante al momento, è data dal fatto che Dumfries potrebbe recuperare in pianta stabile il ruolo di titolare nell’Inter qualora l’alternativa Matteo Darmian non dovesse offrire più le medesime garanzie come in passato, per motivazioni meramente anagrafiche. Oltretutto, va altresì ricordato che mancherà l’apporto di Tajon Buchanan per molto altro tempo ancora e nello scenario europeo attuale non ci sono sostituti degni di rimpiazzare Dumfries, nel caso in cui la dirigenza avesse davvero preso in considerazione l’idea di poter batter cassa all’estero.

Dumfries-Inter, ci siamo: pronto il rinnovo di contratto a 4 milioni

A conti fatti, dunque, l’elemento olandese detiene un certo potere all’interno degli schemi di Inzaghi perché dona equilibrio e non lo si vorrà perdere di vista neppure nel prossimo futuro, visto che l’attuale contratto parla di giugno 2025 come data di scadenza.

L’ultima cosa che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio vorrebbero che accadesse è uno Skriniar-bis, con l’addio del calciatore a parametro zero al termine della stagione immerso in un mare di dubbi su ciò che si sarebbe potuto fare per trattenerlo. La dirigenza ha imparato dai propri errori e mette le mani davanti, lanciando a Dumfries il tanto atteso rinnovo di contratto.

Se ne era parlato nelle settimane precedenti e in quelle che verranno accadrà davvero. Secondo le ultime informazioni recepite da ‘La Gazzetta dello Sport’, il calciatore sarebbe in procinto di accettare la proposta da 4 milioni stagionali e dovrebbe convolare a nozze con l’Inter per una seconda volta entro e non oltre la sosta nazionali prevista a settembre.