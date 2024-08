Ha appena firmato e già si è infortunato: UFFICIALE, c’è la lesione

Aveva firmato poco più di una settimana fa ed era stato accolto come un eroe: il nuovo acquisto si è già infortunato

Potrebbe stare fermo a lungo dopo aver rimediato una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale. E ciò che comunemente (e impropriamente) chiamiamo strappo muscolare al polpaccio. Si tratta quindi di un infortunio assai comune tra gli atleti, ma anche molto doloroso e fastidioso. Il disagio può durare a lungo… Quando si tratta di recuperare da una lesione al gemello mediale, i tempi necessari per tornare a pieno regime possono variare dalle due settimane ai due mesi. Dipende ovviamente dalla gravità dell’infortunio, dalle caratteristiche atletiche dell’infortunato e dalla bontà del programma di riabilitazione.

Mercoledì 21 agosto, l’Udinese ha annunciato che il nuovo acquisto Alexis Sanchez ha riportato una contusione miofasciale nella parte mediale del polpaccio della gamba sinistra. Il suo debutto con i friulani è dunque rimandato. Molto probabilmente il Niño Maravilla starà fuori per più di un mese. E la notizia dell’infortunio ha già fatto scattare un allarme nella Roja, che contava sull’ex Inter in vista delle qualificazioni al prossimo Mondiale.

Venerdì prossimo, Ricardo Gareca, ct della Nazionale cilena, dovrebbe consegnare la lista dei giocatori che disputeranno il doppio appuntamento di settembre per le qualificazioni (una gara contro l’Argentina e l’altra contro la Bolivia).

Già infortunato subito dopo aver firmato: si ferma il Niño Maravilla

Peggio non poteva andare. La seconda avventura di Alexis Sanchez all’Udinese è partita maluccio. Neanche il tempo di festeggiare il ritorno in quella che considera casa sua in Italia e il cileno si è dovuto fermare infortunio. E ora tutti si chiedono quando potrà tornare e quali partite dovrà saltare. il cileno?

Nonostante le varie offerte ricevute, alcune delle quali anche economicamente assai stimolanti, l’attaccante classe 1988, dopo essersi svincolato dall’Inter, aveva deciso di tornare in Friuli Venezia Giulia. La notizia era stata ovviamente accolta con grande entusiasmo dall’ambiente bianconero e dai tifosi. Da tempo a Udine sognavano di poter riaccogliere in squadra una gloria della storia del club.

L’attaccante cileno salterà di certo le prossime due gare prima della sosta per le Nazionali. Non ci sarà quindi contro la Lazio e il Como. Ed è quasi scontato che non sarà in grado di rispondere all’eventuale chiamata del Cile. La speranza dell’Udinese è che Sanchez possa tornare a disposizione dopo la sosta. Solo allora i tifosi del club bianconero potranno finalmente riabbracciare Alexis Sanchez. Il cileno, infatti, non era stato convocato per la trasferta di Bologna e avrebbe dovuto fare il suo secondo esordio il 24 agosto al Bluenergy Stadium contro i biancocelesti.

L’amaro ritorno dopo tredici anni

Se tutto andrà bene il possibile rientro potrebbe arrivare il 15 settembre, per la trasferta a Parma. L’altra data utile è il 22 settembre, quando l’Udinese giocherà all’Olimpico contro la Roma. La prima al Bluenergy Stadium potrebbe esserci nella sesta giornata. E quell’occasione speciale, Alexis potrebbe anche salutare i vecchi compagni dell’Inter, dato che i bianconeri ospiteranno i nerazzurri.

Sanchez è tornato all’Udinese dopo anni dal suo addio. L’annuncio ufficiale dell’accordo con il club friulano c’è stato il 10 agosto 2024, quindi poco più di una settimana fa. Il cileno ha firmato con il club che lo aveva portato in Italia un accordo biennale valido fino al 30 giugno 2026. Di certo il cileno non si aspettava che si sarebbe infortunato subito dopo aver firmato.

L’attaccante cileno era esploso all’età di diciassette anni al Cobreloa, in Patria. Nel 2006 fu acquistato dall’Udinese, che però lo girò immediatamente in prestito prima al Colo-Colo e la stagione successiva al River Plate. Solo nel 2008 Sanchez arrivò in Italia. Dal 2008 al 2011 ha disputato 95 gare ufficiali con i friulani, segnando 20 reti. A luglio 2011 passò al Barcellona: ai bianconeri andarono 26 milioni di euro più altri 12 di bonus.