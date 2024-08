Lascia l’Inter e va in una Big spagnola, adesso è ufficiale

Il bicampione d’Italia con le Giovanili nerazzurre saluta l’Inter: il promettente attaccante sceglie la big spagnola

In molti erano disposti a giurarlo: sarebbe diventato il Camarda nerazzurro. L’età, del resto, è la medesima. Dopo 41 gol in tre anni, e due scudetti consecutivi con l’Under 14 e Under 15 della Beneamata, il giovanissimo attaccante ha scelto la Spagna. Una decisione che era nella sua testa da diverso tempo, considerando anche la nazionalità iberica della madre.

Non ce l’ha fatta, o forse non ha voluto spingersi fino in fondo, l’Inter, a trattenere uno dei talenti più fulgidi passati per i campi del suo settore giovanile. E dire che, dopo aver iniziato seriamente a giocare nelle fila del Milan, nel 2016 il calciatore era stato strappato dai nerazzurri ai rivali cittadini. Un’operazione che aveva portato immediatamente a risultati straordinari: fiuto de gol, cattiveria sotto porta, talento: Daniel Curcio aveva e ha veramente tutto per sfondare ad alti livelli.

Il richiamo della sua seconda patria, quella poi scelta a settembre 2023 come nazione per la quale rendersi convocabile, era già forte. Fortissima. Già capace di andare in gol con la rappresentativa iberica Under 16 (tre i gettoni già accumulati con le Furie Rosse), sul talento negli ultimi tempi si era scatenata una mini lotta tra le varie big di Spagna.

Le due squadre di Siviglia, il Valencia, Real Madrid e Barcellona: tutti hanno cercato di convincere Curcio a trasferirsi nelle rispettive cantere. Lui però aveva già le idee chiare.

Curcio e quel messaggio di addio all’Inter: va al Girona

Il 20 agosto 2024 è una data che resterà scolpita a lungo nella memoria del nativo di Tradate: è il giorno della firma sul contratto che il Girona, club che ha convinto il calciatore a sposare la causa catalana, ha sottoposto al bomber. Un addio solo in parte annunciato, ma comunque foriero di grande emozione nelle stesse parole di commiato usate dal calciatore sui suoi profili social.

“Dopo 9 anni è arrivato il momento per me di salutare questa fantastica squadra. Questi anni sono stati pieni di esperienze indimenticabili e successi condivisi. Sono immensamente grato per tutte le opportunità che mi sono state date e per il supporto che ho ricevuto da ognuno di voi“, ha esordito nella lettera il classe 2008.

“Non è facile per me esprimere a parole quanto significhi tutto ciò, ma sappiate che porterò sempre con me il ricordo dei momenti trascorsi insieme, dalle risate ai momenti di tensione prima di una partita. Vi auguro tutto il meglio per il futuro e spero che le nostre strade possano incrociarsi di nuovo un giorno“, ha concluso Curcio salutando i compagni nerazzurri e l’Inter tutta.