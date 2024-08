Sì al ritorno a zero: Skriniar-Inter, colpo di scena clamoroso

Grande escluso dai convocati di Luis Enrique nel Paris Saint-Germain per scelta tecnica, il difensore centrale slovacco sarebbe di nuovo sul mercato. Alcuni tifosi invocano il suo ritorno all’Inter

Sembra ormai passata un’era dall’ultima volta in cui si è visto Milan Skriniar con indosso la maglia dell’Inter. Quei momenti sono rimasti impressi nella mente dei tifosi nerazzurri non in positivo, perché tutti ricordano il modo in cui il difensore centrale slovacco ha abbandonato la nave capitanata da Simone Inzaghi per sposare le promesse del Paris Saint-Germain.

Il suo passaggio è stato piuttosto lineare e senza sbavature, perché tutto sembrava pronto già da tempo. Si è soltanto atteso che il calciatore potesse svincolarsi dal rapporto con l’Inter al termine del contratto per poi firmare quello nuovo con il club francese. Eppure nel giro di due stagioni, tutte quelle promesse non sono state mantenute. Skriniar ha infatti sì accusato qualche fastidio fisico di troppo che avrebbe limitato la sua condizione ma è altresì vero che non è mai stato considerato come uno degli elementi cardine della difesa francese, probabilmente per il fatto che i suoi tempi migliori fossero già passati.

Così dall’olimpo dei migliori nel suo ruolo quando militava nell’Inter, è dovuto necessariamente scendere dal piedistallo per far spazio ad altri profili, anche più giovani, lì nella capitale francese. Gli ultimi mesi vissuti sono lo specchio di una situazione che continua a peggiorare inesorabilmente ed una prima rottura con Luis Enrique sarebbe arrivata tempo addietro.

Skriniar fuori dal progetto del PSG, i tifosi dell’Inter lo perdonano e invocano il ritorno

Oggi però nulla sembrerebbe più recuperabile, perché il tecnico spagnolo lo avrebbe escluso dal proprio progetto tecnico non dandogli neppure il contentino della convocazione alla prossima partita di campionato di Ligue 1 contro il Montpellier.

Questo segnale lascia trasparire il fatto che il PSG potrebbe esser già disposto a cedere il proprio calciatore sul mercato, alla miglior offerente. Senza commettere il medesimo errore commesso dall’Inter al momento della sua cessione. E fra le innumerevoli destinazioni che gli si stagliano davanti, alcuni tifosi nerazzurri invocano persino il ritorno.

Fra i tanti commenti lanciati sui social, infatti, i più nostalgici sarebbero disposti a perdonare il comportamento di Skriniar per risanare le ferite e ricongiungerlo al gruppo. Alla condizione, tuttavia, che il suo cartellino sia nuovamente a parametro zero. Non si tratta soltanto di un trattamento equo in relazione a quanto accaduto in passato ma sarebbe anche un obbligo finanziario, visto che l’Inter al momento non ha alcun interesse ad investire denaro su profili non propriamente considerati come obiettivi prioritari di mercato.