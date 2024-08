Abbonamenti Champions League, il comunicato dell’Inter: cifre e dettagli

La nuova Champions League prenderà presto il via per l’Inter: come funziona per gli abbonamenti, i prezzi e i dettagli

La Serie A è già partita, ma presto toccherà anche alla nuova Champions League prendere il via. Quest’anno si tratta di un’edizione storica, visto che cambia il format quasi in maniera radicale, con un aumento di squadre partecipanti e più partite in programma, per cui, nelle intenzioni della UEFA, aumenteranno gli eventi in programma e di conseguenza anche lo spettacolo.

L’Inter spera di essere grande protagonista, dove essere stata eliminata agli ottavi di finale lo scorso anno e aver centrato la finale contro il Manchester City, ma non sarà facile gestire la rosa e le rotazioni in vista dei tanti impegni di una stagione molto particolare. Per questo, conterà una volta di più la spinta dei tifosi, che negli ultimi anni sono stati un fattore fondamentale per spingere l’Inter a risultati importanti. Anche in questo caso, siamo certi che non perderanno gli appuntamenti in programma.

Abbonamenti Champions League, prezzi e novità dall’Inter

L’Inter ha reso note le modalità per acquistare gli abbonamenti per la prossima edizione della Champions League. È stato, infatti, rilasciato il Champions Pack, un formato che comprende le quattro partite del nuovo League Phase di UEFA Champions League, che verranno rese note con il sorteggio di giovedì 29 agosto.

Per tutte le fasi di vendita, è necessario essere in possesso di tessera Siamo Noi, e proprio su quella verrà caricato digitalmente il Champions Pack – poi dovrà essere usata per accedere allo stadio. È possibile acquistare il Champions Pack su Inter.it oppure recarsi negli uffici fisici.

Per quanto riguarda i prezzi, la poltroncina rossa centrale (P-R) costa 749 euro, la poltroncina rossa (O-S) 580 euro, la poltroncina arancio centrale (X) 550 euro, la poltroncina arancio centrale (159-161) 490 euro, la poltroncina arancio (157-163) 360 euro, la poltroncina arancio (155-156-165-166) 290 euro, la poltroncina arancio laterale (167-168-169-170-172) 210 euro, la tribuna family 210 euro ridotto 120 euro, il primo verde 199 euro, il primo blu 199 euro. E ancora, il secondo rosso centrale 225 euro, il secondo arancio centrale 210 euro, il secondo verde 140 euro, il secondo blu 140 euro, il terzo rosso centrale 140 euro, il terzo verde 99 euro.