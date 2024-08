Sommer, terribile notizia per i tifosi dell’Inter: ora non ci sono più dubbi

La non brillante prestazione dell’elvetico nella prima uscita stagionale ha riaperto il dibattito sulla sicurezza della porta nerazzurra

A volte il calcio è una questione di centimetri. Di angolo con il quale si respinge un pallone. La differenza tra l’essere eletto eroe della giornata e l’esser giudicato come colui per colpa del quale la squadra si è dovuta impegnare in una rimonta che poi sarebbe anche riuscita, ma che non è stata completata fino alla vittoria.

Quanto accaduto a Yann Sommer nella gara d’esordio in campionato con l’Inter scudettata racchiude tutti i discorsi ipotetici basati sul ‘se’. Protagonista di un grave errore in occasione del gol del vantaggio dei padroni di casa, lo svizzero ha avuto, proprio al 95′, la possibilità di riabilitare completamente la sua figura.

Peccato che, pur riconoscendo la sua bravura nell’aver respinto il rigore calciato dal rossoblù Junior Messias, la sfera sulla respinta sia finita comunque sui piedi dell’ex rossonero: ribattuta vincente in rete e addio tre punti per la Beneamata. Addio anche alla glorificazione dell’estremo difensore, punito da voti bassi in pagella da tutta la stampa specializzata.

Più in generale, al di là della grave indecisione mostrata a Genova, da più parti ci si interroga da tempo sull’affidabilità di un portiere che è prossimo a spegnere 36 candeline. Nella scorsa stagione, intendiamoci, Sommer è stato bravissimo. Andando forse anche oltre le aspettative riposte su di lui. L’età però avanza e soprattutto Marotta ha già regalato ad Inzaghi un sostituto che, con tutto il rispetto del suo predecessore Audero, sembra pronto a difendere i pali della porta nerazzurra con sicurezza ed autorità.

L’ex Inter è sicuro: “Non credo sia contento…”

Stiamo ovviamente parlando di Josep Martinez, lo spagnolo che l’Inter ha fortemente voluto, ed ottenuto, dal Genoa con una trattativa durata diverse settimane. 26 anni, nel pieno della maturità calcistica, l’ex Lipsia è reduce da una stagione di ottimo livello nelle fila del Grifone. Acquistato in vista di un futuro ruolo da titolare già – qualcuno sussurra – nella prossima stagione, l’iberico potrebbe bruciare le tappe. O quanto meno potrebbe causare delle crepe nella tranquillità dell’attuale titolare.

La pensa più o meno così Aldo Serena, storico ex bomber nerazzurro da anni commentatore TV, che ha detto la sua ai microfoni del ‘Guerin Sportivo’. “Vinci lo scudetto, fai bene e ti prendono un portiere che ha la capacità per insidiarti il posto e sorpassarti… Bé, non credo che Sommer sia particolarmente contento. È lo stesso discorso, ma ribaltato, per gli attaccanti“, ha esordito il 64enne.

“Davanti c’è la coppia Lautaro-Thuram, giovane, che si combina benissimo. E ha dietro Taremi che è un giocatore di esperienza. In porta invece c’è un uomo che il 17 dicembre compirà 36 anni, che ha già fatto la sua strada, può ancora fare bene anche se non appartiene all’Olimpo dei portieri mondiali, e trova un Martinez che può essere il futuro dell’Inter“, ha spiegato ulteriormente l’ex bomber.