Calhanoglu lo porta all’Inter: il sostituto di Acerbi a metà prezzo

Hakan Calhanoglu potrebbe aiutare l’Inter a mettere a segno un grande colpo: il sostituto di Acerbi può arrivare a un prezzo più basso

L’attuale sessione di calciomercato ha visto l’Inter mettere a segno un colpo importante come Tomas Palacios, ma tra meno di un anno gli interventi dovranno essere più importanti e strutturali nel reparto. È molto difficile che venga rinnovato il contratto di Francesco Acerbi e anche Stefan de Vrij è in bilico, anche se con più possibilità di permanenza almeno per un altro anno.

L’intenzione della società è ringiovanire in quel ruolo specifico e mettere a segno un colpo giovane e di prospettiva a giugno prossimo, possibilmente senza dare fondo a tutto il budget per il calciomercato. Negli ultimi anni, d’altronde, la dirigenza ha provato a più riprese a chiudere un colpo in quella posizione, andando vicina a Gleison Bremer e poi tentando di portare a Milano Alessandro Buongiorno, ma il Napoli ha avuto la meglio nella corsa al centrale.

Un altro nome proveniente dall’Olanda, però, potrebbe prendere il sopravvento. Si tratta di Ahmetcan Kaplan, un centrale turco di proprietà dell’Ajax, che si sta affacciando anche alla Nazionale. Ha solo 21 anni, ma potrebbe essere il sostituito ideale di Acerbi in prospettiva.

Kaplan piace all’Inter: nuova idea per la difesa

Un colpo come Kaplan potrebbe essere molto utile all’Inter per tante ragioni. È un mancino che ama stare nel cuore della difesa, dalla grande forza fisica e bravo nell’impostazione del gioco, soprattutto nei passaggi brevi. Può ancora crescere nella consapevolezza dell’avversario e delle situazioni della manovra avversaria, ma un’esperienza in Italia potrebbe aiutarlo molto in tal senso.

Attualmente è ai box per un infortunio muscolare, ma l’Inter ha un’intera stagione per valutare le sue caratteristiche e capire se è pronto per un salto del genere. All’Ajax la sua crescita è stata impetuosa e, per certi versi, inaspettata, quindi la sua valutazione è cambiata di conseguenza.

Ora per acquistarlo serviranno almeno 10-15 milioni di euro, sempre che nella stagione appena iniziata non dovesse mettersi ancora di più in evidenza. Il prezzo sarebbe la metà, anzi un po’ di meno per profili come Bremer o Buongiorno, per cui l’Inter era disposta a spendere circa 30 milioni. Per il momento, è un’idea sul tavolo, che non ha ancora avuto sviluppi concreti. Certo, nel caso in cui l’Inter dovesse decidere di accelerare, Hakan Calhanoglu potrebbe dare una grossa mano ai nerazzurri, essendo suo connazionale e compagno di nazionale.