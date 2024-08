È ufficiale, colpaccio dell’Inter in attacco: ha appena firmato

Bel colpo della società nerazzurra, che chiude per l’attaccante ex Sassuolo: c’è la firma fino al giugno del 2026

Se il club allenato da Simone Inzaghi, forte anche dei successi degli ultimi anni – dopo le due doppiette Coppa Italia- Supercoppa, lo scorso anno è arrivato anche lo scudetto – ha scelto la strada della conservazione, del mantenere tutti i big in rosa limitandosi a puntellare la stessa con qualche acquisto mirato, la sezione femminile ha avviato una vera e propria rivoluzione.

La parentesi triennale firmata Rita Guarino – l’allenatrice che alla Juve era stata capace di vincere ben 4 scudetti consecutivi – non ha prodotto la crescita sperata. O meglio, le ragazze nerazzurre si sono tolte le loro soddisfazioni anche battagliando con le rivali per un posto al sole in Champions League, ma senza mai compiere fino in fondo la missione.

Dopo tre anni le strade della 53enne torinese e della società nerazzurra si sono divise. Il nuovo corso targato Gianpiero Piovani è già iniziato, contraddistinguendosi, nelle prime fasi del calciomercato, per un addio in massa di tante giocatrici facenti parte della rosa. L’ormai ex allenatore del Sassuolo – veramente brillante il percorso delle emiliane soprattutto nella scorsa stagione – ha dato l’assenso per la cessione di tante interpreti, per poi indicare gli obiettivi ritenuti necessari per la nuova stagione.

È stato così che hanno salutato Milano giocatrici come Cetinja, Thøgersen, Simonetti. Solo per citarne alcune. Non si sono però fatti attendere troppo i colpi che la proprietà aveva promesso all’allenatore.

Inter Women, ecco il colpo in attacco: arriva dal Sassuolo

Attraverso una nota ufficiale diffusa dai canali del club, accompagnata da un post sugli account social, l’Inter ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Loreta Kullashi, la calciatrice svedese tecnicamente acquistata dal Rosengard ma lo scorso anno in prestito al Sassuolo Femminile.

La 25enne scandinava si è legata al club di Viale della Liberazione fino al 30 giugno 2026, incrementando così il numero – ma anche la qualità – dei nuovi profili arrivati in città.

Kullashi si è infatti aggiunta ai già prestigiosi arrivi di Rúnarsdóttir, Ivana Andrés , Bartoli, Detruyer e Tomaselli. Da notare come quest’ultima, al pari della stessa attaccante svedese neo nerazzurra, ha già lavorato con Piovani nella citata straordinaria avventura del piccolo Sassuolo. Già capace, restando in tema di calcio femminile, di arrivare fino alla finale Primavera persa contro il Milan solo ai supplementari nella passata stagione.