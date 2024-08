È fatta per l’ex: pronto subito per Inter-Atalanta

Imminente colpo di mercato. Un ex Inter è pronto a firmare per un nuovo club, il sesto nella sua esperienza in Serie A

Ultima settimana di mercato con l’Inter impegnata esclusivamente nelle cessioni, a meno di colpi di scena su nuovi eventuali innesti. I nerazzurri hanno completato l’organico con l’acquisto di Tomas Palacios, difensore argentino classe 2003 che andrà a sostituire l’infortunato Buchanan.

Sul fronte cessioni, la dirigenza interista è impegnata a trovare una sistemazione a Joaquin Correa. Nessuna offerta concreta, finora, per l’attaccante argentino sul quale pesano gli elevati costi di ingaggio e il rifiuto ad alcune offerte arrivate dall’Arabia e dalla Turchia. Piazzato Satriano al Lens, con l’arrivo di Palacios, i nerazzurri cederanno il difensore Fontanarosa in Serie B con la Reggiana favorita sullo Spezia.

L’Inter si presenterà dunque all’ultimo match di campionato di agosto, in programma venerdì 30 contro l’Atalanta a San Siro, con l’organico al completo e senza l’esigenza di dover chiudere possibili affari last minute. Peraltro, proprio contro l’Atalanta, l’Inter si ritroverà contro un ex nerazzurro che ha concluso recentemente la sua esperienza con i Campioni d’Italia.

Colpo dell’Atalanta, è fatta per un ex Inter

Ci riferiamo a Juan Cuadrado, di fatto, nuovo acquisto dell’Atalanta. L’esterno colombiano approda a Bergamo da svincolato, stessa condizione che ne ha favorito, un anno fa, l’acquisto da parte dell’Inter dopo il mancato rinnovo con la Juventus.

Concluse le visite mediche di rito, Cuadrado ha firmato con l’Atalanta un contratto annuale. Il colombiano sarà il sostituto di Hateboer sulla fascia destra e porterà in nerazzurro un’importante bagaglio di esperienza, accumulata soprattutto a livello internazionale con la Juve. La stessa del portiere Rui Patricio. Anche l’ex Roma è a un passo dal trasferimento in nerazzurro, in un’operazione che sarà perfezionata dopo la firma di Musso con l’Atletico Madrid.

L’Atalanta sarà la sesta squadra in Serie A per Cuadrado dopo Udinese, Lecce, Fiorentina, Juventus e Inter. Con i nerazzurri, l’esterno colombiano ha totalizzato solo 12 presenze a causa di un infortunio al tendine d’Achille (poi operato) che l’ha tenuto ai box da metà dicembre a inizio aprile. Per sopperire alla sua assenza, l’Inter ha acquisto Buchanan dal Bruges, ora anche lui ko.

Atalanta protagonista sul mercato non solo con i nuovi acquisti. Si attende, infatti, il via libera per Koopmeiners alla Juve per la conclusione di quello che è stato un vero e proprio tormentone della sessione estiva di calciomercato