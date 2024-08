Chiesa firma in extremis: all’Inter solo a una condizione

Federico Chiesa è uno dei casi aperti degli ultimi giorni di calciomercato: l’attaccante può finire all’Inter solo a una condizione

Manca sempre meno alla fine del calciomercato e uno dei casi più spinosi di questa sessione non si è ancora risolto. Ci stiamo riferendo ovviamente a Federico Chiesa, un attaccante molto desiderato negli scorsi anni, ma che ora la Juve ha messo alla porta, ormai settimane fa. L’esterno offensivo non fa parte del progetto di Thiago Motta e gli è stato comunicato che dovrà trovarsi un’altra destinazione.

Da allora si allena a parte, e non sono mancati di sicuro gli interessi nei suoi confronti da parte di alcuni dei maggiori club italiani. Ci ha provato la Roma, ma alla fine senza mai davvero rappresentare un’opzione concreta, esattamente come il Milan, il Napoli e addirittura la Lazio. Sullo sfondo resta anche l’Inter, su cui i rumors non si sono mai davvero placati.

Negli ultimi giorni, però, pare poter prendere il sopravvento la pista estera. Il Barcellona sembrava il club più vicino ad acquistare l’ex Fiorentina, ma non è sicuro di poter tesserare un altro calciatore per questioni economiche. Chiesa aspetterà ancora per oggi, poi inizierà a guardarsi intorno, soprattutto sulla strada che porta in Inghilterra. Le quotazioni che lo porterebbero al Liverpool stanno aumentando vertiginosamente e occhio anche al Chelsea.

Chiesa può arrivare all’Inter solo a una condizione: la Juve fa muro

Vi ribadiamo quello che abbiamo sempre scritto sul possibile arrivo di Chiesa all’Inter: l’operazione può concretizzarsi solo a parametro zero, e quindi se il calciatore dovesse rispettare il suo contratto con la Juventus fino a giugno 2025 e poi andare via senza costi per il suo cartellino. I nerazzurri non hanno finanze da destinare a un’eventuale offerta alla diretta rivale e, in ogni caso, sarebbe veramente difficile a questo punto mettersi seduti a contrattare.

Anche in caso di arrivo da svincolato, i costi dell’operazione sarebbero comunque alti – si parla di un ingaggio da almeno 6 milioni a stagione – e servirebbe il via libera di Oaktree. Certo, un nome come Chiesa fa sognare e stuzzica la fantasia dei tifosi, magari qualche contatto informale c’è già stato, ma non si tratta per nulla di una pista semplice.

Ribadiamo quindi che la priorità della Juventus è cedere il calciatore entro fine mercato e, ad oggi, in pole position c’è la Premier League, senza troppi dubbi.