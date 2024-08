Dall’Inter al Napoli, Conte ha deciso: rinforzo super

Un clamoroso colpo di scena sull’asse Inter-Napoli: Conte sarebbe pronto a strappare il big nerazzurro a Simone Inzaghi

Un’idea che sta prendendo quota col passare delle ore, con Antonio Conte che guarda al suo passato per rinforzare il Napoli. Occhi in casa Inter, club con il quale ha scritto pagine importanti della storia nerazzurra. E così Simone Inzaghi rischia un inatteso scippo: il rinforzo per gli azzurri è pazzesco.

Sin dal suo ritorno in Serie A, Antonio Conte ha monopolizzato l’attenzione su di sé. Un personaggio carismatico e vincente come pochi che, convinto dall’offerta di Aurelio De Laurentiis, ha deciso di sposare il progetto Napoli con l’idea di riportare i partenopei davanti a tutti in Serie A.

Lo Scudetto non è un’opzione ma un obbligo per uno come l’allenatore salentino che da qui ai prossimi mesi avrà anche il vantaggio di non avere ‘scocciature’ in ambito europeo. Il suo Napoli dovrà dedicarsi solo ed esclusivamente al campionato. Ad ogni modo in queste ultime ore a disposizione dalla sessione estiva di calciomercato sia Inter che Napoli potrebbero sorprendere i tifosi con movimenti – tra entrate ed uscite – last minute.

Ecco quindi che per i nerazzurri sarà importante sia sfoltire la rosa che cogliere le occasioni giuste, magari in attacco dove con il possibile addio di uno tra Arnautovic e Correa potrebbe farsi spazio la firma di una nuova stella.

Parallelamente gli azzurri, che sono tornati a vincere e convincere nel 3-0 rifilato al Bologna di Italiano, vorrebbero accontentare Conte con un profilo di grande spessore che in nerazzurro è sempre stato stimatissimo dall’ex Commissario tecnico.

Calciomercato Inter, tentativo di Conte per Darmian

Un sondaggio che, nelle prossime ore, potrebbe forse tramutarsi in qualcosa di più. Stando ad alcune indiscrezioni la dirigenza del Napoli si starebbe muovendo sottotraccia per uno dei giocatori più impiegati da Simone Inzaghi e che Antonio Conte vorrebbe riavere con sé in Campania. Non è escluso che da qui al 30 agosto qualcosa possa muoversi in tal senso.

Si tratta di Matteo Darmian, laterale e braccetto nella difesa a tre che con la maglia dell’Inter sembra essersi definitivamente consacrato da anni a questa parte. In scadenza il 30 giugno 2025, l’ex capitano della Primavera del Milan è un pilastro inamovibile per Simone Inzaghi che al 34enne non rinuncia praticamente mai. La rete contro il Lecce non è un caso, Darmian è un cardine preziosissimo per il tecnico di Piacenza.

Conte non ha mai nascosto la sua grande stima per il classe ’89 che potrebbe finire al centro di una trattativa nelle prossime ore. Al momento, nulla che faccia pensare a qualcosa di più oltre i sondaggi. Ma l’ex Ct è alla ricerca di un profilo che possa completare la difesa del Napoli e Darmian, in tal senso, risulterebbe essere un preziosissimo jolly. In maglia nerazzurra, nell’ultimo anno, 42 presenze tra campionato e coppe con 2 reti e 2 assist vincenti per lui.