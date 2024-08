Inzaghi lo vuole per il 2025: pronto il colpo in casa Bologna

Il club nerazzurro già pianifica le mosse per la prossima stagione: nel mirino c’è un giocatore militante nel Bologna

Un tentativo col club rivelazione dello scorso anno era stato fatto già quest’anno, nell’infuocato periodo di mercato immediatamente successivo ad Euro 2024. Le prestazioni di Dan Ndoye avevano stimolato non poco l’interesse dell’Inter per il frizzante esterno destro, visto come profilo perfetto per la sostituzione del lungodegente Buchanan.

La valutazione fatta sullo svizzero dal club felsineo però – circa 25 milioni – aveva raffreddato i propositi di Beppe Marotta al punto tale da sconsigliare l’assalto per altri profili rossoblù messi in agenda dall’abile dirigente meneghino. Erano infatti circolati anche i nomi di Stefan Posch e di Sam Beukema come possibili candidati da inserire nella super rosa nerazzurra. Nulla da fare.

Il club nerazzurro ha preferito – forse saggiamente, ma sarà il tempo a dirlo – aspettare che si raffreddasse un po’ la caccia ai tanti profili del Bologna resisi protagonisti dell’eccezionale stagione messa in campo lo scorso anno.

A giudicare dalla partenza ad handicap degli emiliani in campionato (scialbo pareggio casalingo con l’Udinese e tris subìto dal Napoli di Conte alla seconda giornata), forse la tattica pagherà i dividendi sperati. Forse ‘chiedere’ al Bologna di cedere uno dei suoi pupilli non subito, ma alla fine di quest’anno, potrebbe portare ad un esborso economico minore.

Marotta aspetta: nel 2025 parte l’assalto al difensore

Nel mirino di Marotta e soci ci è finito soprattutto il difensore olandese classe ’98 che nello scorso anno è stato un punto fermo nello scacchiere tattico di Thiago Motta. Sam Beukema, come noto, è rimasto in città nonostante i vari corteggiamenti giunti non solo dai top club italiani ma anche da quelli stranieri.

La volontà di non smantellare la rosa di un club che quest’anno disputerà la Champions League ha sbarrato la strada all’idea di ritenere il Bologna un supermercato dal quale attingere a piacimento. Considerando la difficoltà nella dichiarata missione del club di ripetersi nella stagione in corso, forse è meglio attendere. Sferrando poi l’attacco decisivo nella prossima estate.

Questo, a giudicare dalle indiscrezioni degli ultimi giorni, sembra essere l’intendimento di Marotta, che ovviamente proverà, come suo solito, a cucinare a fuoco lento la sua preda. Corteggiando silenziosamente innanzitutto l’entourage del calciatore con una proposta d’ingaggio migliore rispetto a quanto percepito a Bologna.

Beukema è legato al club felsineo da un contratto in scadenza a giugno 2027, ma questo non spaventa la Beneamata: i rapporti con la controparte emiliana sono tra l’altro ottimi. L’Inter si riserva oltretutto la carta del possibile inserimento di qualche contropartita tecnica gradita ai rossoblù e in grado di abbassare il cash – si parla di almeno 20 milioni – che il Bologna chiede attualmente.