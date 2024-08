Non solo Correa: doppia esclusione dalla lista Champions

Anche l’esterno Buchanan costretto a restare fuori dalla lista Champions dei convocati di Inzaghi a causa dell’infortunio, con lui l’esubero Correa. Rientra nei piani Arnautovic

L’Inter ha intrapreso il cammino in stagione da grande favorita in campionato perché etichettata come campione uscente, ma ripetersi non è l’unico obiettivo di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino ambisce a tornare in cima alla Champions League come accaduto due stagioni fa con il raggiungimento della finale, poi persa contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Per farlo avrà bisogno di tutta la forza possibile del suo organico ma questo comporta anche sostenere delle scelte che potrebbero non esser condivise da chi dovesse rimaner fuori. A momenti infatti sarà necessario presentare al cospetto della UEFA la fantomatica lista dei convocati per prendere parte alla massima competizione calcistica europea per club. Per l’occasione, Inzaghi avrebbe valutato di includervi tutti e ventitré i calciatori operativi di cui dispone; tagliando dunque fuori Joaquin Correa ed un altro nome a sorpresa.

Anche Buchanan come Correa, fuori dalla lista Champions: l’infortunio limita il canadese

Per il centravanti argentino non è una novità, tutti gli indizi lo portano sempre più verso i margini estremi del progetto nerazzurro ed attende soltanto l’occasione di abbandonare la nave.

Nulla lo lega al sodalizio ed anche se ci fosse una minima chance di restare, non potrebbe coglierla per via dell’intenso conglomerato offensivo attualmente presente. La sua speranza resta quella di sposare un progetto valido in Europa entro la scadenza della sessione estiva, mentre non tramonta la pista saudita dopo il 30 agosto prossimo.

Al di là di questo nodo da sbrogliare, Inzaghi è stato costretto per motivazioni differenti a tagliar fuori dalla lista Champions anche Tajon Buchanan. L’esterno canadese non farà presto rientro a breve per via delle condizioni fisiche in cui riversa a seguito del brutto infortunio rimediato in Copa America con la Nazionale, motivo per cui non avrebbe avuto senso includerlo per occupare il posto destinato a qualcun altro di operativo. L’ex Brugge dovrebbe tornare in gruppo soltanto a novembre. Confermate invece le presenze del nuovo acquisto Tomas Palacios e di Marko Arnautovic, il quale sarebbe ormai proiettato verso la permanenza.