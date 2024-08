Pronto a ‘tradire’ l’Inter: “Telefonatina a Conte”

Presunto contatto fra Skriniar e l’ex tecnico nerazzurro Conte per un posto al Napoli, frecciata scomposta del difensore in rottura con il Paris Saint-Germain a caccia di una nuova sistemazione

Sin dal primo momento del suo insediamento sulla panchina del Napoli, il tecnico Antonio Conte ha messo in chiaro tutte le sue idee. Innanzitutto di gioco, da far metabolizzare ai suoi. Poi di mercato, da condividere con gli addetti ai lavori del nucleo dirigenziale capitanato dal solito Aurelio De Laurentiis. Ciò che ne è saltato fuori è stato un pacchetto di promesse da rispettare, perché il tecnico non scende mai a compromessi.

Per raggiungere il miglior risultato serve una squadra all’altezza della situazione e con le tante altre pretendenti al titolo in campionato, prima fra tutte la sua ex Inter, il compito cresce di difficoltà a livelli esponenziali. Motivo per cui finora si è cercato di costruire un organico ponderato: Rafa Marin, David Neres ed Alessandro Buongiorno per puntellare i reparti. Ma non sarebbe ancora abbastanza.

Premessa la permanenza di Kvicha Kvaratskhelia, si cerca di lasciar andare Victor Osimhen ormai tagliato fuori dal progetto azzurro per aprire le porte in via definitiva all’innesto di Romelu Lukaku, fortemente voluto da Conte per una ricongiunzione strategica. Il belga non sarebbe l’unico degli ex nerazzurri del diciannovesimo scudetto vinto sul campo ad aver corteggiato l’allenatore salentino. Perché proprio nelle ultime ore sarebbe saltato fuori, a detta di Tancredi Palmeri, un dettaglio importante che chiama in causa Skriniar e il Napoli.

Skriniar fuori dal PSG: spunta Conte ma lo slovacco sta per andare in Arabia

Il centrale difensivo slovacco può infatti dirsi naufrago di un’esperienza pessima tra le file del Paris Saint-Germain, ove non ha più un posto saldo nelle gerarchie di Luis Enrique.

Non convocato neppure in campionato, brancola sul mercato alla ricerca di una nuova sistemazione con il benestare della dirigenza parigina che a sua volta non ha alcuna intenzione di trattenerlo. Così fra una chiacchiera e l’altra, l’ex calciatore nerazzurro avrebbe fatto una telefonata a Conte.

Pare che Skriniar abbia fatto la telefonatina ad Antonio Conte — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 25, 2024

Ma il futuro di Skriniar sarà, a meno di sorprese, in Arabia. In chiusura l’operazione con l’Al-Nassr, la stessa squadra di Cristiano Ronaldo e del suo ex compagno all’Inter Marcelo Brozovic.