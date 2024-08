Ufficiale, addio all’Inter: si trasferisce in rossonero per 10 milioni

Niente da fare per il club nerazzurro, che aveva puntato il giovane 20enne per la sua difesa: ha scelto la società rossonera

Frenetico e denso di colpi di scena a mano a mano che si avvicina la chiusura della finestra di contrattazioni, il calciomercato regala sempre sorprese ed incredibili capovolgimenti nelle varie trattative già intavolate. O in procinto di entrare nel vivo.

La stessa Inter, che negli ultimi giorni ha spinto forte per inserire in rosa un nuovo difensore, si è mossa su più fronti per regalare a Simone Inzaghi la pedina chiesta espressamente dal tecnico. E caldeggiata anche da un titolarissimo come Alessandro Bastoni, che si era esposto in tal senso nell’immediato post-gara di Marassi, alla prima giornata di A.

Al termine di una settimana che ha visto Marotta impegnato su più fronti, è sbarcato a Milano Tomas Palacios, difensore mancino di nazionalità argentina proveniente dall’Independiente Rivadavia, club nel quale giocava in prestito essendo il suo cartellino di proprietà del Talleres de Cordoba.

Prima di chiudere per un colpo nel quale sicuramente, sebbene nessun documento ufficiale lo riporti, Javier Zanetti ha esercitato la sua conclamata fama in Patria, la dirigenza nerazzurra si era mossa anche presso lidi europei.

Ad un certo punto pareva scoccato il momento del clamoroso assalto a Jorrel Hato, uno degli enfant prodige del calcio europeo e prodotto di quella straordinaria fucina di talenti che è e resta la Cantera dell’Ajax. A proposito di Cantera nel suo utilizzo originario del termine, un classe 2004 di proprietà del Barcellona aveva stuzzicato la fantasia del club meneghino.

Niente Inter per il difensore senegalese: ha scelto i rossoneri

Complice un costo dell’operazione – parliamo dello sfumato affare Hato – che avrebbe comportato una spesa di oltre 30 milioni di euro, Marotta aveva virato su Mikayil Faye, senegalese arrivato in Catalogna la scorsa estate e messosi in luce a suon di prestazioni nella squadra B dei blaugrana.

Il giocatore classe 2004, entrato a pieno titolo nella ristretta cerchia di nomi graditi all’allenatore piacentino, si è però accordato a tempo di record col Rennes. Il club rossonero ha chiuso l’operazione col Barça per 10,3 milioni di euro, come riporta una nota ufficiale dello stesso club spagnolo.

A riprova del valore del ragazzo, c’è da rimarcare che il top club iberico si è riservato il diritto di riacquisto fissato a 25 milioni di euro, nonché una clausola di rivendita pari al 30% qualora i francesi decidessero, un giorno, di cedere Faye ad altra società.