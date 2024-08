Scambio e quasi 10 milioni: addio ufficiale all’Inter

Il giovane difensore centrale Leoni sposa in via ufficiale il progetto tecnico del Parma, operazione onerosa resa nota dal club emiliano mentre l’ex bianconero Riccio passa alla Sampdoria

Nelle ultime ore è sorto un problema di carattere burocratico ed economico nell’affare che dovrebbe condurre il difensore centrale argentino Tomas Palacios all’Inter. Stando alle ultime informazioni sopraggiunte, i due club detentori delle prestazioni del calciatore non avrebbero ancora raggiunto un accordo nonostante quest’ultimo abbia già svolto le visite mediche di rito a Milano antecedenti la firma del nuovo contratto.

In ogni caso, la società nerazzurra è ben fiduciosa che la matassa possa esser sbrogliata in pochissimo tempo, per permettere a Simone Inzaghi di accogliere in squadra l’ultimo tassello utile alla costruzione dell’organico per la stagione da poco iniziata. Questo operazione annulla di fatto tutte le altre piste alternative sondate dalla dirigenza nelle passate settimane, compresa quella che portava l’Inter verso il giovanissimo classe 2006 Giovanni Leoni.

Il calciatore piaceva a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio per caratteristiche tecniche ed avrebbe fatto al caso di Inzaghi nella ricerca disperata al sostituto di Alessandro Bastoni, l’unico rimasto senza un vice rispetto a tutti gli altri colleghi di reparto attualmente in squadra. Ciononostante, l’avvento di Palacios è sembrato più fruttuoso e potenzialmente più promettente per il futuro. Così Leoni non ha atteso oltre ed ha subito colto l’occasione datagli dal Parma, appena neopromossa in Serie A dopo anni di latitanza in cadetteria.

Palacios blocca Leoni, l’ex Samp va al Parma per 10 milioni con bonus

L’ex calciatore della Sampdoria ha salutato i blucerchiati dietro un’operazione da 10 milioni di euro inclusivi di bonus e si è prestato alle presentazioni ufficiali per gli emiliani. “Felicissimo di iniziare questa nuova esperienza, darò il massimo”, ha annunciato. “Ho pensato che era il momento ideale per legarsi a questa squadra, il fatto di far giocare dei giovani è motivo di responsabilità”, ha poi aggiunto Leoni.

In parallelo, l’affare che porta Leoni al Parma ha sbloccato il passaggio di Francesco Pio Riccio alla Sampdoria dopo che quest’ultimo aveva rifiutato la destinazione della Reggiana. Già nelle prossime ore sarebbero attese le visite mediche per l’ex Juventus Next Gen, prima di apporre la firma sul nuovo contratto.