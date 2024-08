Rottura totale con Pavard: UFFICIALE, non convocato

Rapporto ancora non rinsaldato dopo gli avvenimenti di Euro 2024 fra il difensore Pavard e il tecnico della Nazionale Francese, Deschamps. Grande escluso dai convocati in Nations League

Il recupero della condizione di Benjamin Pavard rappresenta per Simone Inzaghi un punto di svolta davvero importante dopo le prime due giornate di campionato. Il tecnico vuole infatti la sua squadra al completo per affrontare i tantissimi impegni stagionali che si pareranno davanti all’Inter da qui alla fine dell’annata sportiva e il difensore centrale francese appare ancora una pedina essenziale, nonostante l’ascesa di Yann Aurel Bisseck negli ultimi mesi.

I due si spartiranno spesso la maglia da titolare e questo non può che essere un bene, perché mantiene alto il livello di sana competitività all’interno dei ranghi. Eppure l’ex Bayern Monaco potrebbe esser turbato da una vicenda extra nerazzurra che non accenna ancora a dargli tregua. Trattasi infatti di un rapporto burrascoso con il tecnico della Nazionale Francese, Didier Deschamps. Fra i due non è mai scorso buon sangue e anche se convocato negli impegni della passata competizione di Euro 2024, Pavard non ha praticamente mai messo piede in campo perché le preferenze del tecnico erano ben altre.

Oggi non c’è stato alcun miglioramento, anzi la rottura sembrerebbe davvero insanabile. Tanto che per Deschamps il calciatore non sarebbe neppure stato preso in considerazione per prender parte alla Nations League, ove la Francia affronterà da calendario sia l’Italia che il Belgio. La conferma sarebbe giunta nelle scorse ore da parte dello stesso staff tecnico dei ‘Bleus’, nonché in conferenza stampa da parte dell’ex allenatore della Juventus.

Deschamps assicura: “esclusione non definitiva” di Pavard in Nazionale

“Ho voluto apportare dei cambiamenti, vorrei provare anche altri giocatori in vista delle qualificazioni al prossimo Mondale. Pavard ha giocato le prime partite con l’Inter ma la sua esclusione non è nulla di definitivo“, ha raccontato ai microfoni dei media presenti in sala stampa.

Toni abbastanza morbidi e diplomatici da parte di un uomo di spogliatoio piuttosto esperto. A suo dire, in ogni caso, la scelta di escludere un grande nome come quello del difensore dell’Inter non è dipesa dal suo andamento nel corso di Euro 2024, un discorso simile a quello preventivato per Kingsley Coman. Fra le file nerazzurre c’è concorrenza, ha infine aggiunto Deschamps, lasciando intendere che dovrà dimostrare sul campo di meritarsi un posto sia nel club che in Nazionale.