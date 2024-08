Accordo totale tra Inter e Milan: svolta in arrivo

Ora i nerazzurri sembrano pronti all’accordo. Fra Milan e Inter torna la pace: la svolta dopo la delusione in Champions

L’Inter, negli ultimi anni, ha dominato nei derby, consolidando una lunga striscia di vittorie consecutive contro il Milan. E alcuni di questi derby della Madonnina resteranno nella storia. In Serie A, i tifosi ricordano bene la vittoria nerazzurra per 1-0 contro del 10 maggio 2023 e ancora di più l’ultima sfida: quella del 22 aprile scorso, conclusasi 2-1 (goal di Acerbi e Thuram, e di Tomori per i rossoneri). Un ko che ha permesso all’Inter di diventare campione d’Italia.

Memorabile anche la sfida vinta dai nerazzurri in Supercoppa Italiana nel gennaio 2023: un rotondo 3-0. E poi c’è stato il doppio derby di Champions con la squadra allenata da Inzaghi che ha battuto il Milan 2-0 il 16 maggio 2023 e poi 1-0 il 10 maggio 2023. Proprio parlando di Champions e di sfide da giocare al Meazza, nelle ultime ore Inter e Milan hanno dovuto condividere una sconfitta. Un male per Milano, che però potrebbe anche trasformarsi in un’opportunità di rilancio…

La questione concerne il progetto di ristrutturazione del Meazza. Un argomento che in origine aveva unito nerazzurri e rossoneri (con tanto di imprevista cordiale convergenza fra proprietà cinese interista e proprietà americana milanista). Dopodiché c’è stato uno strappo. Il Milan decise, senza più coinvolgere Zhang, di puntare su un nuovo stadio di proprietà. E a quel punto l’Inter si è smarrita. In questi mesi, malgrado l’avvio di un embrionale progetto di costruzione di uno stadio a Rozzano, il club nerazzurro non ha mai abbandonato del tutto l’idea di poter restare al San Siro. Ma finora sono mancate le garanzie che lo stadio di Milano potesse davvero essere restaurato.

Le cose sono cambiate. O così pare. Sembra infatti che il progetto di ristrutturazione del Meazza andrà avanti e la città potrà finalmente dotarsi di uno stadio moderno e funzionale. Tutto ciò dopo la decisione del Comune lombardo di non ospitare la finale di Champions League del 2027. Questa scelta, che sarà ufficializzata il 24 settembre, fa di certo male all’immagine della città e del vecchio tempio calcistico meneghino, ma lascia anche sperare che dalla delusione possa nascere qualcosa di buono.

Milan e Inter si accordano: ecco la svolta per San Siro

La motivazione principale che ha portato San Siro a rifiutare l’evento è che lo stadio sarà in fase di ristrutturazione, con lavori previsti dal 2027, per poter essere sfruttato durante l’Europeo del 2032, che l’Italia ospiterà insieme alla Turchia. E tutto cambia anche per l’Inter e il Milan: le due squadre, dopo la svolta inattesa, potrebbero tornare la ristrutturazione di San Siro come la soluzione più pratica e conveniente. Così dovrebbe essere di sicuro per l’Inter. Ma anche la società rossonera dovrebbe, in teoria, scegliere di aderire alla possibilità, per una questione economica e di prestigio.

La costruzione di nuovi stadi costa parecchio. La spesa stimata per la ristrutturazione è di circa 500 milioni di euro. Per edificare ex novo un impianto serve almeno un miliardo. Inoltre, in teoria, i 500 milioni potrebbero essere divisi in tre quote: Inter e Milan collaborerebbero con il Comune di Milano.

Nei mesi scorsi il sindaco Sala ha spiegato che la ristrutturazione dovrebbe permettere di mantenere lo stadio operativo durante i lavori. Il che potrebbe comportare una riduzione dei tempi e dei costi. Ma l’Italia è un Paese strano. E ci sono ancora molte questioni da risolvere. Il Comune, i due club, la UEFA e la FIGC dovranno trovare presto una soluzione e decidere cosa fare, ma per Inter e Milan si può davvero parlare di una piacevole svolta, almeno dal punto di vista romantico.