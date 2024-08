DIRETTA Inter-Atalanta, segui la cronaca LIVE del match di Serie A

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano l’Atalanta di Gasperini nella terza giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter ospita l’Atalanta a Milano nel secondo anticipo del venerdì valido per la terza giornata del campionato di Serie A. Una derby lombardo dal sapore Champions che sarà diretto dall’arbitro Marchetti della sezione di Ostia Lido.

Da un lato i nerazzurri meneghini di Simone Inzaghi vogliono dare seguito al successo casalingo di sabato scorso contro il Lecce per portarsi almeno per il momento in testa alla classifica dopo il mezzo passo falso all’esordio contro il Genoa. Per i nerazzurri bergamaschi di Gian Piero Gasperini, invece, si tratta della possibilità di rifarsi subito dopo la sconfitta contro il Torino e conquistare lo scontro diretto prima della sosta per le Nazionali. La partita sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su smartphone, tablet e pc in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. Nella passata stagione, su questo stesso campo, la sfida finì con un netto 4-0 per l’Inter grazie ai gol siglati da Darmian, Lautaro Martinez (che poi sbagliò un rigore), Dimarco e Frattesi. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Atalanta live in tempo reale.