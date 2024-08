Marotta prima di Inter-Atalanta: “Noi gruppo solido ma ancora in rodaggio”

Prima del match contro l’Atalanta, Beppe Marotta ha commentato lo stato di forma dell’Inter e parlato degli obiettivi stagionali

Dopo la vittoria contro il Lecce, l’Inter ospita l’Atalanta a Milano per la terza di campionato. Ai microfoni di DAZN, il presidente nerazzurro si presenta insieme all’ad dei bergamaschi: Luca Percassi. Il dirigente della Dea ha descritto Marotta come un amico: “Davvero gli sono grato di questa amicizia. È il miglior dirigente italiano, e ogni volta che ti confronti con lui capisci il grande livello a cui è arrivato“. Dopodiché, Percassi ha aggiunto che per lui è un grande privilegio potersi confrontare con Marotta: “Lui è una figura unica in Italia ma anche in Europa“.

Subito dopo ha preso la parola Beppe Marotta. Il presidente nerazzurro ha spiegato che quest’anno sarà difficile far bene come nella passata stagione. “Confermarsi è sempre la cosa più difficile. Gli avversari sono ancora più agguerriti… Tutti sono motivati, ma dobbiamo esserlo anche noi e più di prima. Per esperienza dico che la gestione è la cosa più difficile. Ma noi siamo un gruppo solido, sia come staff dirigenziale che tecnico. Siamo un gruppo forte. Ora però siamo ancora in rodaggio“.

Marotta introduce la sfida con l’Atalanta: “Loro forti: prova utile all’Inter“

“L’Atalanta è un esame importante ma siamo ancora in fase interlocutoria della stagione“, ha aggiunto il varesino. “L’Atalanta ormai non è più una outsider. Non dico solo io che è una protagonista di tutte le competizioni, in Italia e a livello europeo. Sono contento di affrontare una squadra così…“.

Per Marotta, quindi, è un bene che l’Inter affronti proprio ora una squadra come l’Atalanta: “Questo è un buon momento per capire dove siamo: sarà una gara bella e utile. Proprio un esame che ci voleva… Per noi ora conta soprattutto la mentalità. E l’Inter ha imparato a stare in alto“.

Prima della gara ha parlato, ai microfoni di Inter TV, anche Pavard, ribadendo che l’Inter vuole vincere per continuare a far bene in Serie A e confermare la propria forza. “Personalmente non sono ancora al 100%, ma darò il massimo. Per tutti noi sarà difficile confermarci. Tutti stiamo ritrovando la giusta condizione, io per primo…“