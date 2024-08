L’Inter sul talento del Barcellona: un campione del mondo in nerazzurro

L’Inter potrebbe mettere a segno un gran colpo sul calciomercato nel prossimo futuro: il campione del mondo gioca nel Barcellona

L’Inter e il Barcellona hanno sempre messo in piedi affari molto interessanti, a volte storici, che hanno lasciato il segno nella costruzione della squadra di entrambi i club. Dopo diversi anni in cui tra le società non sono nate delle vere e proprie trattative, la stessa situazione potrebbe ripetersi nel prossimo futuro e per un talento di assoluto valore.

Stiamo parlando di Noah Darvich, classe 2006 – tra pochi giorni compirà 18 anni -, di nazionalità tedesca e con la maglia della Germania ha già fatto grandi cose. Non a caso si è laureato campione d’Europa Under 17 e campione del mondo Under 17, facendo stropicciare gli occhi ai tifosi e agli addetti ai lavori.

Si tratta di un mancino purissimo, ancora con ampi margini di miglioramento dal punto di vista della crescita muscolare, che ama il dribbling nello stretto, l’assist e anche la conclusione personale. Lo si può vedere spesso saltare a ruota un gran numero di avversari, garantendo la superiorità numerica e facendo svanire il tema tattico di chi gli sta di fronte. Attualmente gioca nel Barcellona B e la maglia numero 10 è il suo biglietto da visita, oltre che il suo destino.

L’Inter pensa a Darvich: il Barcellona deve decidere il suo destino

Un grosso pregio del ragazzo di quasi 18 anni è anche la duttilità. Può giocare da ala destra atipica per rientrare sul mancino – anche se spesso e volentieri l’abbiamo visto utilizzare bene anche il destro, diventando anche più imprevedibile -, ma ama non avere briglie tattiche e partire da trequartista o da mezzala di qualità.

L’Inter continua a scandagliare il calciomercato alla ricerca dei talenti migliori e l’ha messo nella sua lista, ma non sarà facile strapparlo al Barcellona. In Germania, il centrocampista offensivo è già considerato un enfant prodige del calcio tedesco e i blaugrana vogliono valutare il suo percorso di crescita in questa stagione con la squadra B per poi decidere il suo futuro.

Marotta e Ausilio potrebbero proporre ai catalani un affare a titolo definitivo, ma con una clausola di riacquisto in loro favore. O meglio, inserire un’alta percentuale per la futura rivendita. L’Inter prova a portare uno dei migliori talenti in circolazione nel suo roster, ma non sarà un’impresa semplice.