Oaktree ha detto sì, nuovo big in attacco: tutta la verità

Oaktree ha approvato il colpo per il prossimo calciomercato: il nuovo big in attacco può arrivare in nerazzurro, ecco la verità

Il calciomercato che si è appena concluso non ha portato grossi movimenti in entrata per l’Inter, e i due più importanti, quelli legati ai contratti di Taremi e Zielinski, erano stati decisi da tempo. Nel 2025, però, le cose potrebbero andare in maniera decisamente diversa. La volontà di Oaktree è ringiovanire in maniera piuttosto profonda la rosa, e quindi alcuni big e titolarissimi di Simone Inzaghi potrebbe salutare per fare spazio a nomi diversi, di prospettiva.

Diversi tifosi si aspettavano l’arrivo sul calciomercato di un nuovo attaccante, un fantasista che potesse prendere il posto in rosa di Alexis Sanchez, ma con diversi anni in meno sulla carta d’identità. Per questo, si è parlato praticamente per tutta l’estate di Albert Gudmundsson, anche se la trattativa non è mai stata davvero concreta e il calciatore alla fine è andato alla Fiorentina.

In realtà, il ‘Corriere dello Sport’ ha scritto un retroscena piuttosto interessante sulle idee per l’attacco che aveva l’Inter. Oaktree aveva detto sì a un investimento per rinforzare ulteriormente il reparto, non per forza una cifra bassa, purché si trattasse di un giovane. Le mancate uscite di Arnautovic e Correa, però, non hanno reso possibile un nuovo arrivo per non ingolfare le possibilità a disposizione di Inzaghi. Il colpo, però, potrebbe essere solo rimandato.

L’Inter ha rimandato il colpo in attacco: c’è il sì di Oaktree

Si tratta comunque di una notizia davvero importante, anche per identificare le possibili scelte che il club di Milano farà nel prossimo futuro. Arnautovic è intenzionato a rispettare il suo contratto fino a giugno, mentre se dovesse arrivare un’offerta convincente per Correa, l’Inter potrebbe cederlo già a metà anno.

Come nell’anno del Triplete, in cui aveva fatto capolino a San Siro Goran Pandev, potrebbe arrivare un calciatore per chiudere il reparto, altrimenti bisogna aspettarsi un investimento importante sei mesi dopo, quando sicuramente sia l’austriaco, sia l’argentino lasceranno Appiano Gentile.

Il profilo è stato tracciato e nell’identikit non può che rientrare un nome come Jonathan David, seconda punta ideale e che potrebbe liberarsi a parametro zero dal Lille. Nomi simili, non per forza a fine contratto, saranno valutati dal club meneghino, ma i tifosi possono sognare un reparto stellare con quattro potenziali titolari di simile valore.