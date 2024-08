Palacios fa felice Oaktree: i costi a bilancio lasciano a bocca aperta

Tomas Palacios è stato l’acquisto degli ultimi giorni dell’Inter sul calciomercato: qual è l’impatto del difensore a bilancio, tutti i costi

Simone Inzaghi ha chiesto per gran parte del calciomercato l’arrivo di un nuovo braccetto di sinistra, in grado di sostituire all’occorrenza Alessandro Bastoni e con caratteristiche simili al difensore dell’Inter. Alla fine, la scelta è caduta su Tomas Palacios, un giovane talento argentino che somiglia particolarmente all’ex Atalanta e che i dirigenti, Javier Zanetti in testa, hanno voluto fortemente in nerazzurro.

Ora c’è grande curiosità per vedere in azione il 50esimo argentino della storia dell’Inter, che ha un feeling particolare con i talenti dell’Albiceleste. In ogni caso, si tratta anche di un colpo che ha soddisfatto le esigenze di Oaktree, sempre molto attento al bilancio e con il diktat di limitare le spese a investimenti giovani. L’impatto che avrà Palacios sul bilancio vi stupirà.

Tutti i costi dell’affare Palacios: impatto basso sui conti

L’Inter ha trovato l’accordo con l’Independiente Rivadavia per 6,5 milioni di euro più bonus, fino ad arrivare a un totale di 11 milioni di euro per il trasferimento del giovane centrale mancino. Se si tengono in conto queste cifre e considerando solo la base fissa, si può calcolare la quota di ammortamento, che sarà pari a 1,3 milioni di euro – il contratto lo legherà ai milanesi fino al 2029.

A questa quota, poi, bisognerà aggiungere lo stipendio del calciatore, che in nerazzurro dovrebbe guadagnare 600mila euro a stagione. La cifra a lordo è quindi di 1,11 milioni di euro, per un costo complessivo pari a 2,41 milioni di euro. Di sicuro, non si tratta affatto di una somma esagerata, soprattutto considerando che il ragazzo dovrebbe crescere parecchio e potrebbe rappresentare una corposa plusvalenza in futuro.