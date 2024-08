Si accende la rivalità tra Inter e Juve: la bomba di Materazzi

L’ex difensore nerazzurro, rimasto tifosissimo della Beneamata, non ha nascosto la sua gioia dopo la goleada di San Siro contro l’Atalanta

In campo, quando giocava, si rendeva protagonista di duelli rusticani contro i suoi avversari. La carica agonistica – una cosa che mai ha fatto difetto al nativo di Lecce – si moltiplicava in occasione di quelle gare sentite dal pubblico di fede nerazzurra nonché dal diretto interessato, dichiarato tifoso dell’Inter: quelle contro la Juve, l’acerrima ‘nemica’ di sempre, e col Milan.

Idolo della Curva Nord e di tutta quell’ampia fetta della Milano nerazzurra, Materazzi si è sempre esposto senza paura e con orgoglio in difesa dei colori amati. Con una buona dose di ‘provocazioni’ e manifestazioni goliardiche contro i rivali di sempre.

Non è forse un caso che uno degli episodi che lo rese celebre – la testata subita da Zinedine Zidane nella finale dei Mondiali 2006 che consegnò il titolo all’Italia di Marcello Lippi – sia avvenuto con uno dei giocatori più amati dalla tifoseria bianconera, sebbene il francese già giocasse da anni col Real Madrid.

Insomma, appena può, magari approfittando di periodi in cui la sua Inter alza al cielo trofei in Italia e magari anche in Europa – Materazzi è uno degli eroi del Triplete del 2010 – il difensore esterna in modo anche colorito e non banale la sua gioia per i successi ottenuti. Una felicità che ovviamente cozza con la delusione delle grandi rivali della Beneamata.

Materazzi in estasi dopo la goleada: “Real Thuram”

Restando alla stretta attualità, quella che ha visto l’Inter fare la voce grossa nel primo scontro diretto dell’anno contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il figlio del compianto Beppe non si è fatto pregare nel manifestare tutta la sua esaltazione per una vittoria che lascia ben sperare in vista di una nuova annata di grandi soddisfazioni.

Come noto, mattatore dell’incontro è stato Marcus Thuram, l’attaccante francese dell’Inter autore di una doppietta – la seconda in appena tre gare di campionato – che ha contribuito grandemente a mandare al tappeto la formazione bergamasca nel roboante 4-0 di San Siro.

È altrettanto noto che da quest’anno nella Juve gioca un certo Khephren Thuram, fratello minore di Marcus e anch’egli figlio del grande Lilian, che si sta preparando emotivamente da mesi allo scontro fratricida col fratello nei vari derby d’Italia che il calendario potrebbe proporre nel corso dell’anno.

Materazzi, con la scusa di esaltare il fenomenale attaccante transalpino, ha voluto mandare un messaggio al giovane centrocampista e a tutto l’ambiente bianconero. ‘Real Thuram‘ è la didascalia d’accompagno che l’ex difensore ha allegato ad una foto di Marcus che esulta dopo una delle sue reti all’Atalanta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Materazzi (@marcomaterazzi)

La miccia, insomma, è stata accesa. Materazzi ha voluto esternane senza fronzoli il suo pensiero: il vero, quello reale, Thuram è solo quello in maglia nerazzurra. Al fratello bianconero ora la risposta sul campo, in attesa dello scontro vero e proprio, che vedrà il suo primo capitolo il 27 ottobre alla ‘Scala del Calcio‘.