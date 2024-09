Ausilio pesca il post Dumfries in Premier: Oaktree dice sì

Piero Ausilio va a caccia di un esterno destro per il futuro dell’Inter: i nerazzurri possono trovare il post Dumfries in Premier League

L’Inter ha concluso il calciomercato lasciando praticamente intatta la fascia destra, almeno per la stagione attuale. Matteo Darmian sta dimostrando di essere la solita certezza e il titolare assoluto nel ruolo, ma alla fine, nonostante i tanti rumors, è stato confermato anche Denzel Dumfries.

Con tutte le partite che ci saranno da affrontare, l’olandese troverà sicuramente il suo spazio ed è pronto alla firma sul rinnovo di contratto con l’Inter. Il prolungamento, però, non allontanerà le sirene di mercato, anzi. L’ingaggio dovrebbe salire sui 4 milioni di euro a stagione, ma le parti potrebbero concordare anche una clausola rescissoria piuttosto bassa, tra i 15 e i 20 milioni di euro, che potrebbe favorire l’addio del laterale.

Soprattutto dall’estero, infatti, potrebbero essere davvero tanti i club interessati a queste condizioni e l’Inter non dispererebbe, anche perché metterebbe comunque a segno un’importante plusvalenza a bilancio. Con i soldi incassati, ovviamente, andrebbe trovato anche un sostituto di livello e potrebbe non arrivare dall’Italia. In Premier League, infatti, c’è un profilo parecchio interessante che potrebbe diventare un’alternativa importante per il futuro.

L’Inter mette gli occhi su Hinshelwood: l’idea di Ausilio

Nel Brighton sta prendendo sempre più piede un gioiello che è molto amato dai tifosi e ha conquistato ben presto la titolarità. Con Roberto De Zerbi in panchina è cresciuto tanto e anche quest’anno è titolare con il Brighton sulla fascia destra: stiamo parlando di Jack Hinshelwood.

Il talento inglese ha solo 19 anni, ma gioca con grande grinta e voglia di emergere, non disdegnando né la fase difensiva, né quella offensiva. Ha grande facilità di corsa ed è pulito nell’impostazione: certo, non è ancora del tutto strutturato dal punto di vista fisico, come è normale, ma ha segnato anche un gol di testa molto bello, grazie a uno stacco imperioso.

Queste caratteristiche lo rendono ideale per fare bene anche nel 3-5-2 di Inzaghi. Certo, dovrebbe adattarsi alle dinamiche di una difesa a tre e non a quattro, ma in prospettiva potrebbe essere davvero il titolare di quel ruolo e con un futuro brillante davanti. L’Inter ci pensa e non ha ancora intavolato alcuna trattativa, almeno fino a questo momento. Il prezzo è sui 15 milioni di euro, ma potrebbe aumentare sensibilmente nelle prossime settimane.