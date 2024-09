Ha già stregato Inzaghi, lo vuole all’Inter nel 2025

Il club nerazzurro pianifica l’assalto ad un gioiello che Inzaghi vuole a tutti i costi: può arrivare nel 2025

L’Inter di Simone Inzaghi non si ferma più. Dopo la convincente vittoria sul Lecce, anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha dovuto piegarsi a San Siro in un match senza storia. Un poker tremendo per la ‘Dea’, che esce con le ossa rotte da una gara dominata in lungo e in largo dai campioni d’Italia.

Dalla perla di Barella allo spietato cinismo sotto porta di Marcus Thuram: l’Inter schiacciasassi, quella che aveva disintegrato la concorrenza e conquistato lo Scudetto nella passata stagione, è tornata più forte e determinata che mai. Sarà difficile scucire il tricolore dal petto di un gruppo che si è ritrovato pesantemente rafforzato dopo l’ultima sessione di calciomercato.

L’estate ha cambiato l’Inter, merito di Beppe Marotta che in maniera minuziosa ha operato senza pesare sulle finanze nerazzurre. E così sono arrivati gli ennesimi colpi a zero. Thuram un anno fa, Zielinski e Taremi negli ultimi due mesi.

Per quel che riguarda le uscite sono rimasti a Milano sia Joaquin Correa che Marko Arnautovic. Per il primo, però, non è ancora detta l’ultima parola visto che il mercato in Arabia Saudita chiuderà i battenti nei prossimi giorni. Ad ogni modo la dirigenza di Viale della Liberazione sta già programmando le mosse per la prossima stagione, spinta soprattutto da Simone Inzaghi rimasto letteralmente ammaliato da una delle nuove stelle della Serie A. Il tecnico nerazzurro lo vuole a tutti i costi.

Inter, assalto nel 2025: lo vuole Inzaghi

Il mercato non dorme mai. E così nemmeno Marotta che sta già studiando i prossimi rinforzi in casa Inter. Una rosa che, tra meno di un anno, potrebbe vedere diversi addii. Potenzialmente, una rivoluzione in vista. Ed in attacco l’ultima idea farebbe davvero impazzire Simone Inzaghi.

Dennis Man è l’ultima suggestione di mercato che l’allenatore di Piacenza vorrebbe portare alle sue dipendenze il prima possibile. L’ala del Parma, all’occorrenza schierabile anche al centro dell’attacco, è una delle tante sorprese della squadra di Fabio Pecchia. Il 26enne rumeno è in scadenza il 30 giugno 2027 con gli emiliani che, davanti ad una proposta importante, capitolerebbero.

L’Inter e Inzaghi possono pensarci davvero, le caratteristiche di Man farebbero certamente comodo al reparto avanzato dei campioni d’Italia che, dunque, starebbero già studiando la prima potenziale offerta alla dirigenza del Parma. Man, nell’annata che ha riportato i gialloblù in Serie A, ha collezionato ben 13 gol con 7 assist in Serie B: numeri che sembra destinato ad eguagliare anche nel massimo campionato italiano.