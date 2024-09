Il sostituto di Acerbi arriva dalla Premier: sconto e affare da 30 milioni

L’Inter potrebbe cambiare molte cose nella sua difesa la prossima estate: con l’addio di Acerbi, un sostituto di primo livello può arrivare dalla Premier League

L’Inter, tra i diktat di Oaktree e diverse necessità economiche, ha rimandato diversi colpi alla prossima estate, trattenendo tutti i big più esperti, anche coloro che erano dati in partenza già per questa sessione. È chiaro che i nerazzurri dovranno intervenire soprattutto nella zona nevralgica della difesa, dove il futuro di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij è sempre più in bilico.

I loro contratti sono in scadenza a giugno 2025 e non è affatto detto che uno dei due rinnovo. La volontà della proprietà americana di ringiovanire porterà almeno all’addio di uno dei due centrali ed è probabile che alla fine la scelta cadrà proprio sull’ex difensore italiano della Lazio.

Per quanto riguarda l’olandese, invece, bisogna stare attenti alle sirene dall’Arabia Saudita, che già si è interessata a lui in diverse occasioni e stavolta potrebbe farcela a strapparlo all’Inter già nella sessione di gennaio. Se le cose dovessero andare così, Marotta e Ausilio andrebbero a caccia di un sostituto di primo livello tra pochi mesi e il nome giusto potrebbe arrivare dalla Premier League.

Idea Badiashile per l’Inter: il Chelsea può lasciarlo partire

Benoit Badiashile è considerato da anni uno dei migliori giovani difensori centrali in circolazione. Di nazionalità francese, si è trasferito al Chelsea a suon di milioni dal Monaco – è stato pagato 38 milioni di euro. Nel ricco reparto dei Blues, però, non è mai riuscito davvero a brillare e a conquistare la titolarità fissa.

In realtà, l’ampia concorrenza nel reparto non è stato un fattore che l’ha aiutato nella sua crescita, ma è ancora giovanissimo e ha una fisicità straripante che gli potrebbe consentire di essere un nome molto importante nel cuore di una difesa a tre, dove verrebbe coperto anche dai due braccetti lateralmente.

Alcuni intermediari potrebbero proporlo ai nerazzurri, che potrebbero essere moto interessati al suo acquisto già nel mese di gennaio. L’operazione può decollare in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 30 milioni di euro, con uno sconto considerevole rispetto al prezzo d’acquisto dal Monaco. Il francese potrebbe rendere insuperabile la difesa di Inzaghi, ma è possibile che il Chelsea cerchi di strappare almeno una clausola di riacquisto o una ricca percentuale sulla futura rivendita.