Rivelazione a sorpresa su Correa: “Meglio lui di un grande ex”

Analisi dell’avvio di stagione dell’Inter e dei colpi di mercato da parte del giornalista Trevisani a ‘Pressing’, una rivelazione importantissima su Correa rispetto ad un ex centravanti nerazzurro

Quattro squilli vincenti sono valsi all’Inter altri tre punti in classifica, conquistati egregiamente contro l’Atalanta nel terzo scontro di questo avvio di stagione in Serie A. Un’opera perfetta da parte di Simone Inzaghi nello studio della partita in tutti i suoi aspetti, sia tecnico-tattici che in relazione alle risorse da schierare in campo. Nulla è uscito fuori posto e adesso l’Inter sembra tornata a galla più che mai nella corsa allo Scudetto, da campione in carica uscente.

La squadra funziona come si deve e non sono apparse sbavature al netto di qualche piccola imprecisione del reparto difensivo nella gara d’esordio contro il Genoa, mentre tutti i tasselli in organico sembrano esser al posto giusto. O quasi. Perché nonostante le tantissime voci susseguitesi nel corso delle passate settimane, a sorpresa la formazione nerazzurra ha ammesso in squadra due nomi che sembravano esser stati tagliati ormai fuori dal progetto: Marko Arnautovic e Joaquin Correa.

Per entrambi la dirigenza ha tentato di scovare soluzioni alternative alla permanenza, invocando tutte le potenziali candidate ai loro cartellini al fine di liberare uno slot sufficiente all’innesto di almeno un’altra punta mobile sulla falsa riga di Lautaro Martinez. Eppure, se per l’austriaco non sembrano esserci state vie concrete data la volontà di restare; per l’argentino si è trattato di un vero blocco dettato dalle grosse pretese della sua entourage nello stringere accordi all’estero.

Correa meglio di Sanchez, parola di Trevisani nell’analisi sull’Inter

Così Correa è di fatto finito fuori rosa, almeno per quel che concerne la lista Champions, e se non dovesse andare incontro alla risoluzione del contratto per candidarsi a svincolato a parametro zero, è verosimile che possa occupare il posto da quinto attaccante a disposizione di Inzaghi fino almeno alla prossima sessione invernale di mercato.

In questo, il giornalista Riccardo Trevisani ci vede comunque lati positivi. Nel corso della sua analisi sull’avvio di stagione dell’Inter in campionato in diretta per la trasmissione televisiva ‘Pressing’, infatti, ha dichiarato apertamente di come l’apporto di Correa possa ancora essere utile all’Inter se messo in relazione a quello di un grande ex, ovvero Alexis Sanchez. “È meglio lui del cileno“, ha raccontato.

L’esperto centravanti cileno ha infatti salutato la formazione nerazzurra da quale mese nel rispetto dei termini di scadenza del suo contratto, di un certo peso specifico per le casse societarie, sposando poi il progetto al ribasso dell’Udinese, sempre in Serie A. Oltre al fattore meramente economico, per certi versi l’uscita di Sanchez è stata un sospiro di sollievo anche per l’aspetto prestazionale perché lo scorso anno non aveva convinto affatto, anche se ha avuto poche chance di mettersi in mostra. Così per Correa potrebbe sorgere l’occasione del riscatto personale, per far meglio dell’ex collega di reparto.