La stella della Fiorentina nel mirino dell’Inter: Marotta già pronto al colpo

Beppe Marotta ha già messo nel mirino un nuovo colpo in vista del prossimo anno: il giovane viola è in cima alla lista

Con i due posticipi Udinese-Como e Juventus-Roma la Serie A ha mandato in archivio anche la terza giornata, dando appuntamento a tutti gli appassionati al 15 settembre, dopo la sosta prevista per le nazionali. Sebbene si siano giocati – è il caso di dire ‘recuperi esclusi’, dato l’abbondare dell’extra time in quasi tutte le partite – solo 270′, alcuni verdetti sono stati già emessi.

L’Inter, dopo il beffardo pareggio di Marassi alla prima giornata, ha fatto la voce grossa nelle due gare successive, soprattutto in quella casalinga contro l’Atalanta, seppellita da 4 gol. La Juve, dopo lo scialbo pareggio casalingo con l’undici di De Rossi, esce un po’ ridimensionata rispetto alle prime due giornate, mentre Milan e Roma hanno palesato delle difficoltà non di poco conto.

Parlando invece di club con ambizioni europee ma non necessariamente accreditate nella lotta al titolo, sta sorprendendo in positivo il Torino, in testa alla classifica con la stessa Inter, la Juve e l’Udinese, e in negativo la Fiorentina di ‘Mister X’ Raffaele Palladino.

Nelle cinque gare stagionali finora disputate dai toscani infatti – 3 in Serie A e 2 nel preliminare di Conference League – sono arrivati altrettanti pareggi, con delle amnesie difensive frutto più di errori individuali che di sistema di gioco.

Nella pur non ineccepibile difesa viola sta spiccando un giovane prodotto del vivaio che si è meritato la titolarità in tutte le partite finora disputate dalla Fiorentina. Un classe 2005 già entrato in orbita Inter.

Comuzzo, Marotta ha iniziato a tessere la sua tela

19 anni, enfant prodige al pari del compagno di reparto Michael Kayode – anch’egli già visionato dagli osservatori nerazzurri – Pietro Comuzzo è un’autentica perla del settore giovanile del club toscano.

Dopo i 4 gettoni di presenza in Serie A regalatigli lo scorso anno dall’ex tecnico Vincenzo Italiano, il nativo di San Daniele del Friuli ha conquistato meritatamente un posto da titolare nelle prime uscite stagionali.

Sebbene sul suo contratto, rinnovato nel marzo del 2023, ci sia una clausola che consente di prolungare lo stesso di un altro anno, l’accordo attuale scade a giugno 2025. Un fattore non di poco conto, che ha subito ingolosito il ‘Condor’ Marotta.

L’abile dirigente nerazzurro avrebbe già mosso le sue pedine per piombare poi con decisione sul ragazzo nei primi mesi dell’anno nuovo. La Fiorentina sarà anche – perché lo è – bottega cara, ma il patron Rocco Commisso ha ampiamente dimostrato che, se ci si presenta in sede al Viola Park con il cash richiesto, nessuno è incedibile. L’Inter già gongola all’idea di assicurarsi un difensore centrale dal sicuro avvenire.