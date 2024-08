La stella della Fiorentina verso l’Inter: colpo “prenotato”

In vista del calciomercato estivo 2025, Beppe Marotta ha già puntato la nuova stella del club toscano: l’assalto è solo rimandato

Quando si parla delle operazioni di mercato dell’Inter, e degli stessi obiettivi del club nerazzurro, non sfugge una costante che si ripete con ottima e proficua regolarità da qualche anno: l’arrivo di prestigiosi profili a parametro zero.

Quello che nel tempo è passato dall’essere un primo modus operandi dovuto alle restrizioni economiche post Covid ad un vero e proprio marchio di fabbrica di Beppe Marotta, ha portato ad Appiano Gentile calibri del peso di Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Andre Onana – poi rivenduto ad oltre 52 milioni l’anno successivo – e Marcus Thuram.

Prima della stagione appena iniziata si sono poi aggiunti all’esclusivo club dei big arrivati a Milano gratis anche Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Non proprio due calciatori qualunque.

Insomma, la politica del seminare col dovuto anticipo per attendere che l’obiettivo non firmi il rinnovo col club di appartenenza ha prodotto frutti incredibili al mercato nerazzurro. Anche in vista della prossima annata, l’abile dirigente meneghino intende muoversi su questa linea. Il nuovo nome cerchiato in rosso ha già rubato l’occhio nella Fiorentina di Raffaele Palladino.

Non solo Kayode, Marotta potrebbe puntare il classe 2005 viola

L’ad nerazzurro ha già adocchiato un certo Michael Kayode come giovanissimo prospetto italiano da inserire in rosa nei prossimi anni. Protagonista di un’impetuosa crescita nella passata stagione, l’ex prodotto dell’Under 14 della Juve ha però il contratto in scadenza a giugno 2028. Con un’ampia gamma di club disposti a fare follie per strapparlo al patron Commisso.

Certamente più facile arrivare allora a Pietro Comuzzo, giovane di ottime prospettive che ha sì rinnovato il suo accordo col club toscano nel marzo del 2023, siglando però un contratto che scadrà a giugno 2025.

Pur esistendo un’opzione di rinnovo per un anno, il difensore centrale classe 2005 potrebbe verosimilmente liberarsi a ‘zero’ tra qualche mese. Marotta potrebbe non farsi sfuggire la grande occasione: proprio nel reparto difensivo è infatti già emersa la necessità di ringiovanire il roster, possibilmente con qualche prodotto italico utile anche per le restrizioni delle liste Champions.

Comuzzo, già 4 presenze in Serie A lo scorso anno, pare rispondere all’identikit perfetto compilato dalla dirigenza nerazzurra. Il pressing nerazzurro non si è fatto ancora asfissiante, ma potrebbe diventarlo con l’inizio del nuovo anno. Quando il ragazzo sarà presumibilmente chiamato a rispondere alla proposta di rinnovo che la Fiorentina gli sottoporrà.