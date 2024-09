Correa lascia subito l’Inter: svolta in Grecia, ottimismo per la chiusura

Joaquin Correa può lasciare subito l’Inter, stavolta ci siamo davvero: l’argentino può volare in Grecia nei prossimi giorni

L’Inter può concludere un’altra operazione in uscita in sede di calciomercato e si tratta di Joaquin Correa. Dopo i tanti rumors degli ultimi mesi, l’argentino può davvero lasciare i nerazzurri, proprio quando il mercato sembrava chiuso. Ora, invece, dopo l’esclusione del Tucu dalla lista per la Champions League, si è aperta una nuova chance per il suo futuro.

Joaquin Correa è la prima scelta del Panathinaikos, un affare improvviso, destinato a lasciare di stucco molti tifosi e addetti ai lavori. A riportare della trattativa è il portale greco ‘Inpao.gr’. Come si può leggere, martedì sera c’era molto ottimismo sulla felice conclusione dell’affare. Ottimismo che si basa sulla cessione di Sporar che sembra sempre più probabile, cruciale la vendita dello sloveno, altrimenti il club non potrà muoversi in attacco.