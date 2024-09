Dall’Inter al Napoli: l’idea clamorosa di Conte

Antonio Conte si è portato molta Inter al Napoli: da Oriali a Lukaku, e a quanto pare è anche stato sfiorato da un’altra clamorosa possibilità

Già conosceva Politano, col quale, però, non c’è mai stata troppa affinità. Lele Oriali, invece, è un simbolo nerazzurro che l’allenatore salentino ha fortemente voluto con sé in azzurro. E, poi, ovviamente è arrivato il tanto atteso Romelu Lukaku. Nei giorni scorsi, a quanto pare, Antonio Conte potrebbe aver ragionato anche su un’altra opportunità di mercato: l’acquisto di un ex Inter, che però non ha convinto i dirigenti del Napoli.

Qualcuno aveva immaginato che De Laurentiis potesse farsi avanti per Skriniar. Ma lo slovacco, per ingaggio soprattutto, è un nome impossibile anche per le ricche casse dei partenopei. Ora, su qualche blog dedicato al Napoli, si evoca il nome di Ivan Perisic. L’ex Inter si è infatti svincolato dall’Hajduk Spalato e potrebbe star pensando a un ritorno in Italia.

A Conte, il croato, è sempre piaciuto molto. Ma, per età e stato fisico, è difficile che l’ex esterno sinistro nerazzurro possa rappresentare la soluzione ideale che il tecnico salentino cerca per la fascia. E poi, il problema per il Napoli, in questo momento, è soprattutto a destra, dove Mazzocchi non sta offrendo prestazioni all’altezza delle aspettative.

Un ex Inter da Conte: trattativa clamorosa ma già fallita

Ivan Perisic, ufficialmente svincolato e quindi sul mercato, piace anche a Monza e Como. Entrambi i club lombardi potrebbero quindi provare a prenderlo per aggiungere qualità tecnica ed esperienza alle rispettive rose. La seconda esperienza all’Hajduk Spalato per Perisic è finita nel peggiore dei modi, ma era nell’aria, tanto che il contratto del croato prevedere appunto la possibilità di svincolarsi entro ottobre 2024 con una risoluzione unilaterale.