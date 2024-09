Il sogno si avvera: Marotta trova il sostituto di Mkhitaryan per 20 milioni

Già nel giro della Nazionale di Spalletti che giocherà in Nations League contro Francia e Israele, Ricci potrebbe essere uno degli obiettivi dell’Inter per il futuro. Lui al posto di Mkhitaryan

I giochi di campionato lasciano spazio per la prima volta in questa nuova stagione sportiva agli impegni internazionali di Nations League. Dopo le prime tre giornate disputate, infatti, in questo weekend le varie rappresentative daranno il via alla nuova edizione della competizione UEFA di cui è detentrice la Spagna. Per gli Azzurri di Luciano Spalletti si prospetta da subito una esordio complicato, visto che innanzi a loro si staglia la Francia.

Ciononostante, le tante nuove soluzioni scelte dal tecnico toscano per l’occasione aprono spiragli di positività soprattutto per studiare e vedere all’opera quanti potrebbero comporre in pianta stabile l’organico dell’Italia che verrà. Per i tanti club detentori dei cartellini dei calciatori in campo sarà comunque motivo d’orgoglio, perché una chiamata così mantiene alto l’umore e l’orgoglio di ciascuno di essi.

Inter compresa, forte della presenza di tanti elementi fra cui Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Davide Frattesi i più rappresentativi. Per il centrocampista sardo si tratterà di un’esclusione del tutto straordinaria, almeno per questa volta, vista l’urgenza di procedere all’intervento chirurgico di miglioramento delle vie aeree al setto nasale. Via libera per gli altri, con Giuseppe Marotta che avrà l’occasione di osservarli da vicino.

Marotta seguirà Ricci del Torino, idea di mercato per l’Inter del futuro

Questo non sarà il solo motivo per cui il presidente nerazzurro potrà seguire con attenzione le partite dell’Italia, perché proprio nei ranghi di Spalletti sta crescendo un centrocampista che potrebbe tornare utile all’Inter fra un paio di anni. Trattasi del giovane Samuele Ricci, attualmente sotto contratto con il Torino.

Quest’ultimo gioca con grande costanza coi granata ed ha ampi margini di crescita, oltre al fatto che può esser impiegato in varie zone del campo senza problemi, sia come mediano che come mezz’ala. Proprio quel che servirebbe anche a Simone Inzaghi nel momento in cui la sua bandiera Henrikh Mkhitaryan dovrà salutare i nerazzurri al termine del proprio contratto, con scadenza nel giugno 2026.

Ricci in questo appare la soluzione di mercato migliore al momento e donerebbe altresì continuità al reparto di centrocampo della Nazionale, perché ritroverebbe anche nell’Inter più di qualche compagno di squadra. Stando alle ultime stime si parla di almeno 20 milioni di euro di operazione destinati comunque a crescere nell’arco dell’anno, se le sue prestazioni dovessero attestarsi su buoni livelli.

Intanto il calciatore non ci pensa ed è pienamente concentrato sull’esperienza in Nations League. Nel suo intervento mediatico per ‘Vivo Azzurro TV’, il centrocampista del Torino ha infatti messo a disposizione del commissario tecnico tutto il proprio bagaglio qualitativo per un impiego sin dai primi minuti, contro una squadra ostica e determinata ad arrivare sino in fondo alla competizione.