Milan-Inter non è finita: “Spintone a Inzaghi, l’arbitro ha visto tutto”

Il derby continua a far discutere molto sui social. Nel mirino degli utenti è finito un episodio molto chiaro. E il tecnico nerazzurro fa discutere

Il derby di Coppa Italia si deciderà al ritorno. Il pareggio nella sfida di andata lascia tutto aperto. Entrambe le squadre avranno un solo risultato a disposizione e saranno costrette a vincere per non dover portare la partita ai supplementari e ai rigori. Una situazione che porterà entrambi i tecnici a fare dei ragionamenti sulla squadra da schierare. In attesa del secondo round, la sfida di ieri sera continua a far discutere molto sui social.

I tifosi rossoneri stanno contestando in maniera molto dura un comportamento da parte di Inzaghi. Il tecnico nerazzurro in questi ultimi giorni è sempre nel mirino dei supporters. Dei gesti che per l’allenatore piacentino fino ad oggi sono stati normali, ma ad oggi non è da escludere che si possano prendere delle decisioni dure in futuro.

Inzaghi e l’immagine che fa discutere

Simone Inzaghi e il problema dell’area tecnica da rispettare. Il tecnico fatica sempre a restare nei limiti previsti in panchina e ieri sera è stato protagonista di un qualcosa di davvero particolare: Hernandez è stato costretto ad aggirare il tecnico in sovrapposizione. I tifosi hanno richiesto l’intervento degli arbitri per portare l’allenatore a rispettare le regole.

Nuove critiche a Simone Inzaghi

Non è sicuramente un momento fortunato per Simone Inzaghi. Il tecnico in passato ha sempre fatto fatica a rispettare il limite dell’area tecnica, ma negli ultimi giorni gli episodi non lo aiutano. È il caso di ieri con Hernandez “costretto a circumnavigare Inzaghi“, scrive un utente sui social.

Ma c’è anche chi ci va giù ancora più duro: “Qui sbaglia Theo. Doveva andare a sbattergli contro. L’arbitro non poteva ignorare la cosa come sempre“. O ancora: “Inzaghi dovrebbe ricevere ammonizioni ed espulsioni in ogni partita. A cosa serve l’area tecnica se può essere non rispettato il suo confine?“.

Una scena che non è assolutamente passata inosservata a molti. Il direttore di gara ha deciso di lasciare correre senza intervenire, ma ora Inzaghi dovrà fare maggiore attenzione per non incappare in sanzioni ancora più dure”.

Inzaghi squalificato a Parma

Per Inzaghi la prossima giornata sarà quella dell’assenza di polemiche vista la squalifica per il rosso contro l’Udinese. Dal Bayern in poi dovrà prestare la massima attenzione per non dover incappare in altre situazioni simili e sanzioni molto dure.