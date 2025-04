L’Inter lo prende e lo gira in prestito per un anno: arriva la giovane stella

Nell’ottica di un ringiovanimento della rosa, il club nerazzurro ha messo le mani sul talento in scadenza: strategia chiara

Si è fatto un gran parlare, soprattutto ad inizio stagione, della necessità per l’Inter di svecchiare il reparto arretrato. I tanti, troppi, gol subiti nelle prime gare di campionato (curiosamente invece in Champions la porta di Sommer è stata blindata a lungo) avevano riaperto un discorso già avviato la scorsa estate.

L’abile Ad, nonché presidente, dell’area sportiva Beppe Marotta, aveva non a caso seguito i profili di Gawiorowski e Hato (giovani talenti rispettivamente di Valencia ed Ajax) al fine di regalare da subito, a Simone Inzaghi, un difensore giovane che però fosse pronto ad alti livelli.

Impossibilitato a concludere almeno una delle due trattative per gli eccessivi costi dei cartellini, il dirigente ha ripiegato sul mancino argentino Tomas Palacios, impiegato col contagocce dal tecnico e dirottato in prestito al Monza nel mercato di gennaio. Nonostante l’ennesima straordinaria stagione di Francesco Acerbi, la cui carta d’identità dice però 37, i nerazzurri hanno estremo bisogno di qualche giovane colpo in difesa.

Già nel mirino dell’Inter da mesi, da ancor prima che diventasse free agent, il 21enne difensore dello Spezia non ha rinnovato il contratto col club ligure. Protagonista di una grande annata, che potrebbe essere coronata da una promozione in Serie A che arriverebbe anche, se non soprattutto, per i gol di Francesco Pio Esposito e gli assist del fratello Salvatore (entrambi di proprietà dell’Inter) il nazionale Under 21 è destinato a lasciare i bianconeri. Indovinate chi è già d’accordo con il suo entourage per un prestigioso cambio di maglia.

Bertola, l’Inter affonda il colpo: subito in prestito

Personalità da vendere, spiccato senso del gol anche grazie alle improvvise sortite offensive (tre reti e due assist in 25 gare di campionato), Nicolò Bertola è uno dei difensori più promettenti dell’intero panorama calcistico italiano.

Come detto, l’Inter ha seguito da vicino la vicenda del rinnovo contrattuale arrivando perfino a tentare un accordo con lo Spezia già nel mercato di gennaio. Nulla da fare. La società ligure ha fatto muro, senza scendere a compromessi. Il risultato è, quando mancano nemmeno due mesi alla fine della stagione, che Bertola andrà via a costo zero.

Il difensore potrebbe sbarcare ad Appiano a zero il prossimo luglio, subito dopo il Mondiale per Club, per poi girarlo n prestito a qualche club di A per la nuova stagione calcistica. Sempre che Bertola non streghi Inzaghi negli allenamenti estivi, s’intende.