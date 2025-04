Follia derby contro l’Inter: “È impazzito, Acerbi squalificato”

Le polemiche sul derby sono destinate a continuare nelle prossime ore. Nel mirino di alcuni tifosi è finito il comportamento di Acerbi

Il triplice fischio non ha messo la parola fine al derby. Le polemiche sui social stanno andando avanti ormai da diverse ore. Nel mirino dei tifosi rossoneri il comportamento di Inzaghi e il fatto che Theo Hernandez sia stato costretto ad aggirarlo per continuare la propria corsa. Un gesto istintivo per non finire addosso al tecnico che era fuori dal limite della sua area tecnica.

Ma non è assolutamente finita qui. I tifosi nerazzurri hanno difeso il proprio tecnico andando a criticare in maniera davvero molto dura Theo Hernandez. E nella discussione è finito nel mirino anche Acerbi. Il difensore nerazzurro è stato ammonito durante il match per un po’ di tensione durante il match. Un giallo arrivato nonostante il centrale non era in campo. E siamo certi che le polemiche sono destinate a continuare almeno fino alla partita di ritorno.

Inzaghi e il quasi ‘scontro’ con Theo Hernandez

Sui social lo scontro tra Inzaghi e Hernandez sta facendo molto discutere. I tifosi milanisti hanno chiesto all’AIA di far rispettare le regole. Dall’altra parte è stato evidenziato come il difensore francese doveva essere ammonito per essere uscito volontariamente dal terreno di gioco e rientrato senza autorizzazione. Una spiegazione giusta, ma in quel caso c’era un impedimento e quindi si è deciso di lasciar correre tutto.

Da Inzaghi a Hernandez passando per Acerbi: quante polemiche sui social

Il tutto è partito dalla vicenda Inzaghi-Hernandez. Sui social un tifoso dell’Inter ha sottolineato che Hernandez “esce volontariamente dal terreno di gioco e quindi, stando al regolamento, doveva essere ammonito“. Una spiegazione condivisa dagli altri nerazzurri, ma non dai supporters delle squadre avversarie.

Uno juventino ha replicato in modo duro al post: “Secondo il regolamento Acerbi sarebbe stato squalificato (per lo scontro con Jimenez, ndr), Lautaro e Barella giocherebbero play. Inzaghi le vedrebbe tutte in tribuna. E l’Inter non sarebbe iscritta a un campionato a cui non dovrebbe prendere parte“.

Sul tema Acerbi un altro tifoso nerazzurro ha aggiunto: “Jimenez impazzisce spintonando Carlos Augusto e viene ammonito Acerbi che non sta nemmeno in campo non ce la posso fare“.

“A regolamento” acerbi sarebbe stato squalificato, lautaro e barella giocherebbero alla play, Inzaghi le vedrebbe tutte dalla tribuna.

E l’Inter non sarebbe iscritta a un campionato a cui non dovrebbe, “a regolamento”, prendere parte.🤷‍♂️ — El Fante Alighieri (@AlighieriEl) April 3, 2025

jimenez impazzisce spintonando carlos augusto e viene ammonito acerbi che non sta nemmeno in campo non ce la posso fare — fede ⭐️⭐️ (@princvesa) April 2, 2025

Il derby si deciderà al ritorno

A parte le polemiche sui social, Inter e Milan si giocheranno la qualificazione alla sfida di ritorno. Il pareggio di ieri sera consente ad entrambe le compagini di potersi ancora qualificazione. Servirà vincere e per questo motivo vedremo se i tecnici schiereranno i migliori oppure si continuerà con le rotazioni.