Marotta non si ferma: il colpo a zero è già fatto

Beppe Marotta inarrestabile ed in vista dell’anno nuovo ha già un colpo in canna: può firmare a parametro zero con l’Inter

Vincere aiuta a vincere e così, dopo il poker rifilato all’Atalanta, le attenzioni in casa Inter sono tutte rivolte ai prossimi impegni dopo la sosta. Monza, Manchester City in Champions League e poi il Derby della Madonnina contro il Milan. Un trittico fondamentale, dopo il quale si capirà fin dove potranno arrivare i nerazzurri.

In Serie A la musica sembra essere sempre la stessa. Una corazzata solida e mai come quest’anno carica di alternative in campo per la gioia di Simone Inzaghi. D’altronde il tecnico piacentino è stato accontentato in ogni reparto, arrivando ad accogliere colpi di calibro internazionale lì dove ce n’era più bisogno. Al di là della scommessa last minute che porta il nome di Palacios, in difesa, il discorso è assai diverso negli altri reparti. A centrocampo uno come Piotr Zielinski farebbe certamente al caso di molte big, italiane e non solo.

Il fatto che sia arrivato da svincolato accerta semmai ve ne fosse bisogno del grande lavoro portato avanti dalla dirigenza di Viale della Liberazione. Discorso identico per Mehdi Taremi che nonostante non sia più giovanissimo ha esperienza e gol, tanti gol, nelle gambe. Un connubio vincente subito alle spalle di Thuram e Lautaro Martinez. La programmazione nerazzurra, però, prosegue spedita e potrebbe vedere all’orizzonte un nuovo affare tra i prossimi svincolati.

Ennesimo capolavoro a zero: lo prende Marotta

‘Tuttosport’ nelle scorse ore ha fatto il punto riguardo Tajon Buchanan che, dopo la frattura della tibia destra rimediata in un allenamento con il Canada, sembra procedere spedito verso un recupero che nell’immediato farà certamente piacere a Simone Inzaghi.

Ma intanto Beppe Marotta, proprio in quella zona del campo, ha le idee chiare sulla prossima mossa. Un’idea, una suggestione che potrebbe crescere a dismisura nei prossimi mesi arriva direttamente dall’Olanda, sponda Ajax. L’Inter è intrigata alla possibilità di mettere sotto contratto Devyne Rensch, laterale destro di appena 21 anni che dovrebbe finire per chiudere a scadenza contrattuale (30 giugno 2025) la sua avventura coi Lancieri. Un’occasione unica, vista anche l’età del ragazzo che potrebbe rivelarsi una delle prossime sorprese di Marotta.

La dirigenza nerazzurra lo ha messo nel mirino, nei prossimi mesi si valuterà se e come muoversi per tentare di portarlo alla corte di Simone Inzaghi durante l’estate 2025. Il classe 2003, cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, ha già collezionato 6 presenze in questa stagione con 1 assist vincente all’attivo. Chi vivrà, vedrà. Ma intanto gli scout nerazzurri lo seguono con enorme interesse: quella che porta a Rensch può diventare una pista concreta.