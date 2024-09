Inter, colpo a zero assurdo: trasferimento storico per la seconda punta

Poteva essere il grande colpo a zero stagionale dell’Inter, ma la seconda punta è corteggiata da altri: si sogna un trasferimento storico

Il quotidiano greco SPORT24 è stato il primo a far uscire la clamorosa notizia: l’AEK Atene si sarebbe fatto avanti per ingaggiare uno degli svincolati più importanti, almeno a livello di nome, sul mercato. Una seconda punta, che nei mesi scorsi è stata continuamente accostata anche all’Inter. Secondo la stampa greca, lo storico club della Souper Ligka Ellada avrebbe fatto degli importanti passi in avanti nella trattativa.

Insomma, si dice che l’AEK Atene abbia offerto ad Anthony Martial un contratto di tutto rispetto: il più alto mai contemplato nella storia del club ellenico. Ciò non significa però che l’ex United sia pronto a firmarlo. Il francese, proposto a più riprese anche ai nerazzurri, si è svincolato dai Red Devils il 30 giugno e non ha ancora trovato una nuova casa. I corteggiatori ce li ha, un po’ ovunque. Ma ha altissime pretese di ingaggio e vuole un club che giochi in Champions.

Quelli dell’AEK non gli possono offrire una passerella nella coppa dalle grandi orecchie ma possono garantirgli un ruolo da protagonista in campo. Economicamente non hanno intenzione di avvicinarsi ai 15 milioni a stagione che prendere in Inghilterra, ma potrebbero comunque, con massimo sforzo, superare il tetto di 4 milioni. Eccolo il trasferimento storico, anche dal punto di vista finanziario.

L’attaccante francese non ha ancora deciso cosa fare. In Arabia ci sarebbero squadre pronte a dargli più di 10 milioni a stagione. E ci sono club che lo seguono anche in Qatar e in Turchia. Lui, però, preferirebbe giocare nel Lille, per tornare in Francia e per giocare in Champions.

Colpo a zero in Grecia: Martial, è trasferimento storico?

Chi lo sa, magari alla fine l’ex attaccante del Manchester United premierà l’insistenza dell’AEK e sceglierà un ruolo da primadonna invece di pensare soltanto ai soldi. In Grecia, il ventottenne potrebbe fare la differenza e rinascere.

Per i greci, concludere un affare del genere sarebbe fondamentale. Innanzitutto per dare un segnale alle concorrenti in campionato (Olympiacos e Paok). E poi per rilanciarsi anche a livello europeo. L’Inter avrebbe potuto fare uno sforzo in più? Ad Ausilio Martial è sempre piaciuto. Ma il francese, oltre ad apparire inaccostabile dal punto di vista economico, sembra anche un profilo poco funzionale dal punto di vista sportivo.

Nell’ultima stagione ha giocato 445 minuti in 13 partite, segnando una volta sola. Le statistiche mostrano dati positivi solo a proposito della precisione nei passaggi lunghi. Per tutto il resto, la sua stagione ha lasciato a desiderare: ha corso poco, ha prodotto pochissimo a livello offensivo, ha ottenuto bassissimi percentili nei goal e nei tocchi nell’area di rigore avversaria.

L’AEK Atene sembra fare sul serio per assicurarsi Anthony Martial. Ma il francese non ha fretta. Tra gli svincolati d’oro c’è anche Depay. L’olandese, però, è stato cercato concretamente solo da Galatasaray, Nizza e Rayo Vallecano.

Anche Correa corteggiato dai greci

L’Inter, che spera ancora di cedere Joaquin Correa, ora sta aspettando una mossa da parte del Panathinaikos, altro club greco che un mesetto fa aveva mostrato interesse per il Tucu. Secondo la stampa ellenica, qualcosa potrebbe muoversi dopo che i nerazzurri hanno annunciato la lista dei convocati per la Champions League senza inserirci l’attaccante argentino.

Il Tucu non ha spazio in rosa ed è un peso invadente per il bilancio. La sessione di calciomercato in Grecia comincerà tra una settimana, quindi c’è tempo per concludere l’affare. Tuttavia, il Panathinaikos deve prima vendere Andraz Sporar per far spazio all’ex Lazio. Difficilmente, però, i greci metteranno sul piatto gli 8 milioni che servono all’Inter per non registrare una minusvalenza.

Può anche darsi che l’Inter lo liberi a zero, solo per privarsi dell’ingaggio. Ma c’è anche un’altra incognita. Correa accetterà l’offerta dei greci o farà lo schizzinoso?