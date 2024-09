Nuova polemica di Icardi: i tifosi restano tutti a bocca aperta

C’era da aspettarselo, specie con uno come Icardi, e ma i tifosi, a quanto pare, sanno già con chi schierarsi

Appena arrivato a Istanbul, Mauro Icardi è stato incoronato dai tifosi del Galatasaray come nuovo eroe. E in questi anni di militanza nel club giallorosso, l’ex attaccante dell’Inter ha saputo ripagare la fiducia dei supporter a suon di goal. Dopo un iniziale fare di insofferenza, l’argentino si è ambientato in Turchia e ha cominciato a sentirsi a proprio agio. Ciclicamente, è riemersa un po’ di insoddisfazione. Icardi è fatto così, ama il melodramma, la spettacolarizzazione e le complicazioni sentimentali.

Quasi ogni estate, per esempio, si sono levate voci a proposito di progetti di partenza. Si diceva che Icardi avesse voglia di tornare all’Inter o in Italia, di farsi ricoprire d’oro in Arabia o di sperimentare la Premier, ma alla fine è rimasto in Turchia. E il tifo del Galatasaray gli ha sempre perdonato tutto.

Ora però Maurito è tornato a esprimere disappunto. Lo ha fatto alla sua maniera, ovvero con un messaggio criptico su Instagram. “Il Leone domina in silenzio, mentre i cani abbaiano per attirare l’attenzione“. A quanto pare, non gli è andato troppo giù l’arrivo di Osimhen in squadra. E, soprattutto, si è risentito della gioia espressa dai tifosi del Galatasaray per l’arrivo del nigeriano.

La reazione di Icardi indispettisce i tifosi: cosa sta succedendo

Icardi si paragona al leone e apostrofa come cani i tanti giornalisti che vorrebbero ora porlo nell’ombra. Ma l’ex numero 9 dell’Inter ha già deciso di ruggire per far sentire la sua voce e marcare il territorio. Okan Buruk, il tecnico del club turco, finora non ha mai giocato con le due punte. Tenere uno dei due bomber in panchina potrebbe però portare a dei problemi in spogliatoio. Va trovato un nuovo equilibrio.

Icardi, arrivato in Turchia nell’estate del 2022, ha concluso la prima stagione con 24 presenze e 22 goal in Super Lig, più 5 presenze e un goal in Champions. Nel 2023-24, in 34 presenze è arrivato a 25 reti. Quest’anno, finora, in tre partite ha marcato già una volta.

Sui social i tifosi del club turco hanno già bacchettato Icardi accusandolo di protagonismo o di essere inopportuno. Con la sua uscita ha di fatto creato malumori e preoccupazioni nell’ambiente, e proprio nel momento di massima gioia per i tifosi del Galatasaray.

Intanto Mauro pensa a Wanda

Intanto, Mautito è in Argentina, dove pare sia tornato a impegnarsi per ricucire i rapporti con Wanda Nara. I due hanno ripreso a punzecchiarsi via social, mentre continuano a montare dubbi sulla loro reale situazione sentimentale.

Attualmente Wanda Nara si dichiara single. Ma Icardi continua a considerarla la sua compagna. Ecco dunque l’ennesimo colpo di scena. Dopo essersi lasciati, ripresi e lasciati di nuovo, ora Icardi e Wanda starebbero di nuovo uno accanto all’altra, insieme alle figlie Isabella e Francesca e a Valentino, Benedicto e Constantino, i figli che Nara ha avuto dal suo precedente compagno Maxi Lopez.

Lei ha pubblicato in una story su Instagram alcuni pensieri sulla routine della mamma single, che può dedicarsi alla palestra, allo shopping, alla cura dei figli e alla cucina senza preoccuparsi d’altro. Poco dopo Icardi se n’è uscito con il post sul leone, con l’immagine, bruttina, creata con l’AI in cui l’attaccante si fonde con un felino. C’è anche chi interpreta questo messaggio come una risposta a Wanda e non a Osimhen.

In Turchia, nel frattempo, tutti si interrogano sullo strano messaggio di Icardi. E si spera che Mauro Icardi, che dopo la separazione dalla moglie avvenuta lo scorso anno se ne è stato sostanzialmente zitto e buono, si stia solo agitando per questioni sentimentali.