Adieu Inter, trasferimento imminente al Manchester United: i dettagli

A lungo corteggiato dall’Inter, il big sarebbe sul punto di accettare le avances della vecchia pretendente: la situazione

‘Corsi e ricorsi storici’, avrebbe detto un famoso filosofo di 300 anni fa. Oppure potremmo dire che ‘certi amori non finiscono’, per citare una frase di una canzone che ha fatto innamorare migliaia di appassionati di musica italiana. Chiamatelo come volete, ma il trasferimento che potrebbe concretizzarsi prima della ripresa dei maggiori campionati europei ha dell’incredibile. Se non altro perché i protagonisti della vicenda sembravano destinati a non incrociare più i loro destini.

Il club che sogna il colpaccio a ‘zero’ – il giocatore è ormai svincolato dallo scorso 30 giugno – è il Manchester United, la gloriosa società inglese che da anni tenta, senza successo, di spezzare l’egemonia in Premier dei rivali cittadini, battuti sostanzialmente solo nella pur soddisfacente finale di FA Cup sul finale della scorsa stagione.

Il discusso tecnico Erik ten Hag è arrivato alla sua terza stagione alla guida dei Red Devils, ma con risultati quanto meno discutibili. A conti fatti solo la citata vittoria nella Coppa d’Inghilterra e la precedente affermazione, l’anno prima, in Coppa di Lega, ha salvato il tecnico da un esonero che comunque aleggia nell’aria da mesi.

Proprio nell’estate che ha visto l’insediamento dell’ex allenatore dell’Ajax delle meraviglie a Manchester, la dirigenza del club britannico era andata davvero vicina a tesserare un calciatore della Juve che pareva voler cambiare aria, complice anche un’ultima stagione disputata sotto tono.

La difficile trattativa con la mamma-agente del centrocampista portò alla rottura dell’accordo, col giocatore che poi curiosamente si trasformò nel leader tecnico della formazione bianconera guidata da Max Allegri.

Rabiot, dopo oltre due anni riecco i Red Devils

Ecco che, dopo un primo rinnovo con la Juve firmato l’8 luglio del 2023, dopo un altro anno sempre tra i migliori dell’undici bianconero, Adrien Rabiot ha deciso di declinare le gentili proposte di rinnovo avanzate da Giuntoli. Il transalpino è libero dal 30 giugno, ma nonostante tante big europee si siano messe sulle sue tracce, l’ex PSG non si è ancora accasato con alcuna di esse.

Approfittando della chiusura del mercato turco fissata al 13 settembre, lo United starebbe per perfezionare la cessione del brasiliano Casemiro allo scatenato Galatasaray. I giallorossi di Istanbul, dopo il colpaccio Osimhen, potrebbero dunque arrivare anche al pluridecorato ex Real Madrid.

Se si dovesse concretizzare tale operazione, si libererebbe lo spazio salariale per accontentare le richieste di Rabiot e di Veronique, la citata mamma-agente che tutto decide e tutto influenza. Chissà che, dopo oltre due anni, stavolta sia quella giusta. Con buona pace della stessa Inter che, nelle ultime settimane, si era riaffacciata con interesse sul ‘Duca’.