Arda Guler-Inter, la pista può decollare a gennaio: ecco perché

Monta il caso dell’insoddisfazione di Arda Guler: il giovane turco potrebbe reclamare più spazio e finire sul mercato a gennaio

In Spagna, già da qualche settimana, gli appassionati di calcio si stanno interrogando sulla gestione di Arda Guler da parte di Ancelotti. Don Carlo fa bene a “proteggere” il talentino turco e a centellinare i suoi ingressi in campo?

E si è già aperta anche una particolare disputa. Arda Guler merita davvero meno spazio di Lamine Yamal? In tanti credono che il turco sia più talentuoso e utile dello spagnolo. E lo stesso Guler, probabilmente, si sente a oggi penalizzato. Certo, scegliendo il Real, sapeva di dover sgomitare per trovare spazio e di dover essere paziente…

Il ragazzino è forte. Appare dunque naturale che reclami spazio. Ma davvero è così scandaloso che Ancelotti, finora, non lo abbia considerato un titolare? La concorrenza nel Real è troppa in quella determinata zona di campo. Ma il talento del turco non va disperso né sprecato. Per questo non è così improbabile che i Blancos, specie a fronte di un’esplicita richiesta da parte dei procuratori di Arda Guler, possano cederlo in prestito secco o con opzione per recompra a gennaio. Un’operazione stile Brahim Diaz al Milan, per intenderci.

L’Inter, che seguiva Guler già in tempi non sospetti, potrebbe essere parecchio interessata a una simile possibilità. Oaktree potrebbe provare a investire su un campioncino che rientra perfettamente nel suo piano di gestione e Inzaghi avrebbe a disposizione una seconda punta di fantasia, che può giocare anche da trequartista.

Guler reclama spazio e l’Inter spalanca le braccia: ipotesi affare a gennaio?

Ausilio lo aveva notato quando faceva magie con la maglia delle giovanili della Turchia. E in Spagna in tanti, dopo averlo visto mostrare le sue qualità anche con i grandi allenati da Montella e poi nel precampionato del Real, avevano ipotizzato che il ragazzo potesse mettersi in luce anche con la maglia dei Blancos e in Liga. Ma la stagione non sembra essere partita nel migliore dei modi. In quattro gare ufficiali, ha collezionato solo una presenza da titolare (contro il contro il Valladolid) e 99′ totali di gioco.

Ciò significa che ha trascorso più tempo in panchina che in campo. A ogni modo, in quel di Madrid predicano calma. Ci sarà tempo per vederlo di più in campo. E, presto, con gli infortuni, avrà maggiori chance di giocate. Ora Ancelotti vuole che il giovane turco diventi più bravo nei compiti difensivi e più ordinato tatticamente.

Il tecnico lo ha già provato in più nuovi ruoli, allontanandolo dalla trequarti. In tanti hanno già notato un netto miglioramento dal punto di vista fisico. Il ragazzi potrebbe dunque molto presto potersi assumere anche compiti più difensivi, in modo da aiutare la squadra a recuperare palla o a smistarla. Ma il turco potrebbe anche provare nostalgia nei confronti della posizione più avanzata… Si sente un 10, e in base a ciò potrebbe soffrire così lontano dal suo luogo naturale.

Voci contrastanti sul futuro

Altre fonti sostengono che il centrocampista cresciuto nelle giovanili del Fenerbahce e passato nel 2023 al Real non sarebbe per nulla contento. Fra le prove chiamate in causa per sostenere una simile tesi c’è il fatto che dopo l’ultimo successo del Real contro il Betis non è rimasto insieme ai compagni a festeggiare ma si è subito eclissato.

Ma è normale che un diciannovenne che tutti presentano come un campione mostri una certa impazienza. Anzi, secondo As e altri quotidiani spagnoli, l’insofferenza di Guler è sana e, in questo momento, il Real non starebbe affatto pensando a una cessione.

Con l’arrivo della sosta per le Nazionali, Guler avrà l’opportunità di continuare ad accumulare minuti con la squadra turca. Si farà dunque notare nella Nations League: per Montella il ragazzino è uno dei leader indiscussi della squadra.