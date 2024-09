Inzaghi inventa un nuovo ruolo per Palacios: ecco dove giocherà

Recupero a tempi record per Buchanan dall’infortunio e ritorno alle vecchie mansioni per Carlos Augusto, ecco come potrebbe cambiare il ruolo del nuovo acquisto Palacios secondo l’idea di Inzaghi

Questa decina di giorni che intercorrono fra la terza giornata del campionato di Serie A già disputata lo scorso weekend e la quarta giornata, programmata per quello che verrà, lasciano a Simone Inzaghi il compito di gestire con maggiore tranquillità tutti gli aspetti tattici da poter applicare contro il Monza.

In più, nonostante non abbia a disposizione l’organico nella sua interezza perché molti sono impegnati negli incontri internazionali di Nations League e Qualificazioni ai prossimi Mondiali, vanta comunque una ristretta cerchia di fedelissimi a cui poter impartire preziose indicazioni. Compreso il nuovo acquisto Tomas Palacios, giovane difensore argentino prelevato dall’Independiente Rivadavia alcuni giorni prima della chiusura ufficiale dei battenti della sessione estiva di mercato.

Quest’ultimo è stato da subito accolto positivamente perché reputato un calciatore all’altezza del compito e con ampi margini di crescita. Qualcosa su cui lo stesso Inzaghi, coadiuvato dallo staff tecnico, ha intenzione di lavorare duramente per trasformarlo in un profilo completo e versatile sulla falsa riga di quanto svolto con Yann Bisseck. I due rappresentano infatti il futuro della difesa dell’Inter, anche se è presto a dirsi.

Le intenzioni sono quelle, le prospettive altrettanto ampie. Molto dipenderà anche dall’impegno profuso e dal legame coi colori nerazzurri. Ma in ogni caso, i tasselli sono finalmente al proprio posto. Palacios è stato prelevato sul mercato con l’obiettivo di sopperire alla mancanza di un braccetto mancino di ruolo, che non fosse il solito Carlos Augusto adattato alla posizione di Alessandro Bastoni.

Palacios centralissimo di difesa, nuovo ruolo se Buchanan spacca il cronometro del recupero

Eppure proprio nelle ultime ore sarebbe saltato fuori un dettaglio di non poco conto che potrebbe di fatto cambiare alcuni piani tattici che Inzaghi aveva destinato all’argentino.

Nello specifico, relativi proprio al suo posizionamento in campo. A giocare un ruolo chiave in questo cambiamento è infatti il recupero intensivo di Tajon Buchanan, rivisto per la prima volta sui campi d’allenamento di Appiano Gentile dopo la parentesi d’infortunio che lo aveva costretto al riposo forzato. Il calciatore, dato inizialmente per compromesso fino a novembre, potrebbe infatti tornare in gruppo molto presto.

Questo significherà una forza in più lungo le corsie esterne, non soltanto quella destra. Laddove dovesse esser schierato a sinistra, Carlos Augusto potrà tornare a fungere da braccetto mentre Palacios potrebbe esser slittato al centro. Proprio al posto di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, all’occorrenza, in qualità di perno della difesa. Una novità di non poco conto che aprirebbe a nuove considerazioni sul futuro dei due centralissimi.