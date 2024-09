L’annuncio dell’allenatore sul futuro di Rabiot: “Scelta rapida”

Il futuro di Adrien Rabiot continua a tenere banco sul calciomercato: l’annuncio dell’allenatore sul centrocampista svincolatosi dalla Juve

Non è stata l’estate di Adrien Rabiot, o meglio lo è stata, ma con tanto fumo e niente arrosto. La telenovela si è conclusa come in pochi avrebbero potuto immaginare e quindi con un titolare della Nazionale francese che è rimasto senza contratto, per via delle sue pretese e quelle del suo entourage. Il mediano aveva sul tavolo un’offerta da ben 7,5 milioni netti a stagione dalla Juve, ma ha preferito cambiare nonostante l’arrivo di Thiago Motta in panchina.

Nel frattempo è stato accostato praticamente a tutte le big italiane, a partire dall’Inter, passando per la Roma, e arrivando al Milan, ma anche i rossoneri hanno desistito dal suo acquisto per via delle condizioni dell’affare. Siamo ormai a settembre, non è ancora arrivato un club in grado di convincerlo e il ragazzo è senza squadra, ma l’annuncio dell’allenatore potrebbe cambiare le cose.

“Situazione imbarazzante”: Deschamps si sbilancia sul caso Rabiot

“Rabiot ha una situazione un po’ imbarazzante. Aveva la scelta al 100%, era in scadenza di contratto ed è sollecitato da parecchie squadre. Però ora è senza squadra e non si allena in un gruppo. Spero possa rapidamente scegliere un club che possa poi riportarlo con noi”, con queste parole Didier Deschamps, ct della Francia ha commentato il caso relativo il centrocampista francese.

Sono parole forti che sono arrivate alla vigilia del match di Nations League che vedrà sfidare l’Italia al gruppo transalpino. Sicuramente un calciatore svincolato come Rabiot ha un accesso molto più complicato alla nazionale, per cu anche il ct spera che presto firmi un nuovo contratto. A questo punto, però, è molto difficile che sia in Italia.