Si libera dall’Inter a zero e firma subito: trattativa avviatissima

Settimana di pausa per le Nazionali nella quale non mancano notizie sull’Inter. Attenzione, in particolare, a un possibile colpo di mercato

Lavoro a ranghi ridotti per l’Inter di Inzaghi al Konami Center. Privo di gran parte dei suoi uomini, impegnati con le varie Nazionali tra Nations League, qualificazioni ai Mondiali e amichevoli, il mister nerazzurro può comunque contare su 15 effettivi tra cui anche molti titolari.

Acerbi, Darmian, De Vrij, Sommer, Pavard e Barella (quest’ultimo ancora indisponibile dopo l’operazione al setto nasale) sono rimasti ad Appiano Gentile per proseguire gli allenamenti in vista del ritorno in campo in Serie A previsto domenica 15 settembre a Monza. Un impegno che precederà il debutto nella nuova Champions League contro il Manchester City in trasferta.

Con il gruppo ridotto, Inzaghi potrà conoscere meglio il nuovo arrivo Tomas Palacios, annunciato proprio l’ultimo giorno di mercato. Una situazione quella vissuta dal difensore argentino identica a quanto accaduto un anno fa, quando l’Inter ha acquistato con un affare last minute Davy Klaassen dall’Ajax.

Nuovo club per Klaassen, trattativa avviata

E’ durata un solo anno, l’esperienza in nerazzurro del centrocampista olandese che ha disputato solo 13 partite con l’Inter senza gol o assist all’attivo. Fin dall’inizio, Inzaghi non gli ha dato molto spazio, preferendogli Asslani nelle rotazioni a centrocampo.

Inevitabile, pertanto, l’addio a fine stagione con l’Inter che non ha rinnovato il contratto a Klaassen, stesso trattamento riservato a Alexis Sanchez, Emil Audero, Juan Cuadrado, Stefano Sensi. Di questi solo l’olandese è rimasto, finora, senza squadra.

Presto però la situazione potrebbe cambiare, Su Klaassen, infatti, è forte l’interesse dell’Anversa, club belga che due anni fa ha vinto in campionato all’ultima giornata. Da svincolato, Klaassen può essere tesserato anche dopo la conclusione della sessione estiva di calciomercato che, in Belgio, è fissata a venerdì 6 settembre.

Le parti starebbero ancora trattando sulla durata del contratto per Klaassen. L’Anversa propone un anno con opzione di rinnovo. Il calciatore punta, invece, a un biennale garantito. Qualora dovesse concretizzarsi la trattativa, Klaassen ritroverebbe all’Anversa l’ex compagno di nazionale, Vincent Janssen e il difensore belga Alderweireld con il quale ha condiviso l’esperienza all’Ajax all’inizio dello scorso decennio.

L’Anversa non ha cominciato al meglio la stagione con soli 7 punti in 6 gare. Fino alla scorsa stagione, il club belga era allenato dall’ex Milan, Mark Van Bommell, uno dei candidati a sostituire Pioli prima della scelta dei rossoneri che hanno deciso di puntare su Paulo Fonseca.