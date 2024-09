Ritorno di fiamma all’Inter: Ausilio lo prende con 20 milioni in meno

Piero Ausilio potrebbe centrare un colpo parecchio interessante per l’Inter sul calciomercato: può arrivare con 20 milioni in meno

L’Inter dovrà investire decisamente di più rispetto a quanto accaduto quest’estate tra un anno, anche perché diversi calciatori partiranno, soprattutto profilo più esperti, che sembrano alla fine del loro percorso in nerazzurro. I radar sono, quindi puntati sulla difesa.

È lì che Francesco Acerbi e Stefan de Vrij si sono alternati con ottimi risultati nelle ultime due stagioni, ma ora la loro avventura a Milano pare arrivata al capolinea. Uno dei due alla fine potrebbe anche rimanere, ma il centrale italiano difficilmente vedrà prolungato il suo contratto per l’età anagrafica e per i recenti problemi fisici che hanno condizionato la sua carriera.

Per questa ragione, Oaktree ha già tracciato la linea e ha deciso che al suo posto potrebbe arrivare un giovane che potrebbe imporsi come certezza nei prossimi anni. L’identikit è quello di Jaka Bijol dell’Udinese: piace da molto tempo, è stato seguito con grande attenzione da Piero Ausilio e dagli scout nerazzurri e rappresenta la prima opzione per quel ruolo, anche perché l’esborso economico non sarebbe così elevato. C’è un altro nome, però, che potrebbe ben presto tornare di moda.

L’Inter torna su Lindelof: affare a parametro zero per Ausilio

Con l’arrivo di de Ligt in difesa, Victor Lindelof vede ridursi sempre di più il suo spazio al Manchester United. L’Inter l’aveva già seguito diversi anni fa, addirittura quando giocava nel Benfica, e poi in diverse occasioni quando sembrava a un passo dall’addio ai Red Devils – opzione che, alla fine, non si è mai concretizzata.

Ora non è più un ragazzino, e questo potrebbe essere un fattore per le decisioni che potrebbe prendere Oaktree, ma è comunque un’opportunità interessante sul calciomercato, dato che il suo contratto scadrà a giugno 2025. La sua valutazione, all’epoca dell’esperienza con il club portoghese, era sui 20 milioni di euro. Ora Ausilio può portarlo a Milano a zero e completerebbe un reparto già parecchio affidabile, in cui potrebbe restare per almeno tre stagioni.

A queste condizioni, e se le richieste per lo stipendio non saranno così elevate, Oaktree potrebbe anche dire di sì e Marotta e Ausilio potrebbero iniziare a sistemare una casella molto importante per la prossima stagione. Il futuro dello svedese, in ogni caso, pare molto lontano dal Manchester United.