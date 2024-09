Tifosi già in ansia: è a rischio per Inter-Juventus

Brutte notizie in vista dell’apparentemente lontano scontro al vertice tra le due grandi rivali: si tenta il recupero del talento

Il duello a distanza è appena iniziato. La grande sfida sul lungo cammino fatto di 38 gare di campionato è solo all’alba, ma la voglia di confrontarsi per capire quali siano i veri valori in campo fa sì che tutti non aspettino che una data: quella del 27 ottobre. Il giorno di Inter-Juventus alla Scala del calcio.

I nerazzurri, forti dello scudetto sul petto, avevano iniziato con un mezzo passo falso sul pur difficile campo del Genoa, salvo poi fare la voce grossa sia nel successivo impegno contro il Lecce, sia nello scontro diretto con l’Atalanta, seppellita da quattro gol sotto i colpi di uno scatenato Marcus Thuram.

I bianconeri, col mercato ancora da completare a metà agosto, hanno convinto con due roboanti 3-0 inflitti a Como e Verona, salvo poi rallentare la propria corsa nella terza giornata, quando una camaleontica Roma ha frenato i bianconeri sullo 0-0. Risultato: alla prima sosta per le nazionali le due grandi rivali sono appaiate in testa alla classifica, con la stessa differenza reti.

Se da un lato colpisce l’imbattibilità di De Gregorio, dall’altra gli 8 gol segnati dalla Beneamata nelle prime tre gare certificano una produzione offensiva sempre di altissimo livello. E pensare che il Re dei bomber Lautaro è ancora fermo a zero gol fatti.

A proposito della fase d’attacco, quella dei piemontesi si è improvvisamente inceppata contro la Roma, nonostante l’ingresso in campo, nella ripresa, di un esordiente in Serie A che non ha affatto sfigurato. Peccato che qualche ora dopo sarebbe arrivata una brutta notizia dall’infermeria del JMedical.

Conceiçao già ai box: il portoghese scalpita

Protagonista di tante iniziative che i compagni di reparto non sono stati abili a concretizzare in rete, Francisco Conceiçao può dirsi soddisfatto della ‘prima’ davanti al suo nuovo pubblico. Personalità, coraggio e fantasia sono state doti particolarmente apprezzate dai tifosi. E dallo stesso Thiago Motta, che però ha accolto con sgomento il comunicato ufficiale emesso dal club qualche giorno dopo la gara dell’Allianz Stadium.

“Francisco Conceiçao, a seguito del problema muscolare accusato nel corso dell’allenamento di ieri, è stato sottoposto ad esami diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione dei muscoli peronieri della gamba destra. Il giocatore verrà sottoposto a nuovi esami tra 10 giorni”, si legge nella nota del club.

In teoria il figlio d’arte dovrebbe rientrare a pieno regime a fine settembre, ma la situazione impone calma. Il tipo di infortunio potrebbe portare a delle sgradite ricadute che a quel punto metterebbero in dubbio la sua presenza financo per il big-match di fine ottobre. Un appuntamento a cui il portoghese proprio non vuole mancare.