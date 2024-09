Il Bayern insiste per Dimarco: pronto uno scambio folle

Il futuro di Federico Dimarco è legato all’Inter, ma il Bayern potrebbe presto insistere nel pressing forsennato per il difensore: occhio allo scambio

Federico Dimarco è una sicurezza per l’Inter per il presente e per il futuro, un calciatore dall’alta qualità tecnica – e l’ha dimostrato anche in Nazionale italiana con la Francia -, ma che riesce a garantire il suo talento anche dal punto di vista del carisma e di ciò che riesce a fare per lo spogliatoio e il gruppo nerazzurro.

L’esterno di Simone Inzaghi è imprescindibile anche per l’allenatore, oltre che dei tifosi, per cui è un vero e proprio idolo. È notizia delle ultime ore, però, che Dimarco piace non poco al Bayern Monaco, a cui piacerebbe puntare su di lui per la fascia sinistra. L’ha detto il noto giornalista Fabrizio Romano, sottolineando il no immediato dell’Inter, che non ha acconsentito alla trattativa. I tedeschi, però, potrebbero provarci con un grande scambio.

Tentativo di scambio del Bayern per Dimarco: no dell’Inter

I bavaresi potrebbero mettere sul piatto Leon Goretzka, centrocampista dalla grande reputazione internazionale, di 29 anni, che potrebbe lasciare il Bayern la prossima estate. La sua valutazione è sui 20 milioni di euro, a cui aggiungerebbero un conguaglio pur di strappare il laterale all’Inter.

La posizione dei nerazzurri, però, è sempre la stessa e prevede un no come risposta. Come detto, Marotta è convinto di non privarsi dell’esterno e poi non interessa inserire un nuovo big a centrocampo, dove le alternative non mancano. In più Oaktree ha fatto capire chiaramente di non puntare su un profilo di quella fascia di età e dall’ingaggio così pesante per le casse del club.