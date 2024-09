Lautaro Martinez scartato, è ufficiale: annuncio di questi minuti

Annuncio a sorpresa da parte di un ex big del Manchester City, già connazionale di Lautaro: espressa la preferenza sul Pallone d’Oro

Capocannoniere della Serie A, con annesso titolo di Campione d’Italia. Capocannoniere della Copa America, con tanto di gol decisivo nella difficile finale contro la Colombia: difficile, con un tale pedigree relativo all’anno solare 2024, non includere Lautaro Martinez tra i candidati al Pallone d’Oro, l’ambìto premio istituito dalla rivista ‘France Football‘.

Detto fatto. Nei giorni scorsi è stata diramata la short list contenente i nomi dei 30 giocatori ancora in lizza per il riconoscimento individuale: il Toro c’è. E ci mancherebbe pure. Per la prima volta dopo tantissimi anni né Leo Messi né Cristiano Ronaldo sono nella ristretta cerchia di coloro che ancora sperano di vedere il proprio nome come il più votato dalla giuria di giornalisti internazionali deputata a ciò.

Gli avversari del bomber nerazzurro però, non mancano. Dal compagno di nazionale Dibu Martinez ad Erling Haaland passando per Jude Bellinngham e lo spagnolo Rodri, la concorrenza è agguerrita. Già, Rodri. Campione d’Inghilterra col suo Manchester City, il metronomo/ mediano di centrocampo ha aggiunto al suo ricco palmarès anche il titolo di Campione d’Europa con la Spagna.

Con la non trascurabile aggiunta del premio di MVP della kermesse. Un rivale che certamente raccoglierà tantissimi voti, e che forse vincerà anche il premio, come si augura senza mezzi termini un ex compagno di nazionale del capitano nerazzurro.

Il Kun Agüero vota Rodri: ‘tradito’ Lautaro Martinez

Il classe ’96 nativo di Madrid, nel pieno della maturità calcistica, ha indubbiamente disputato una grande stagione. La migliore della sua carriera, sebbene l’anno precedente abbia conquistato il Triplete con gol decisivo nella finale contro l’Inter di Lautaro. Il centrocampista del City nelle ultime ore ha incassato l’incondizionato attestato di stima di una leggenda del club di Manchester: il Kun Agüero, uno che ha contribuito enormemente a dare ai Citizens la dimensione internazionale acquisita ormai da anni.

Evidentemente al formidabile attaccante argentino è rimasto nel cuore il club inglese. Al punto tale da esprimere chiaramente la sua preferenza per quello che riguarda il vincitore del premio che verrà assegnato il prossimo 28 ottobre in quel di Parigi.

Un año perfecto , se lo merece .

Vamossssssss Rodri 😎😎🤟🏽 https://t.co/IGoQBfmin6 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) September 4, 2024

“Un anno perfetto. Se lo merita. Andiamo Rodri”, la didascalia postata su X dall’ex giocatore di Atletico Madrid e Barcellona. Nessun campanilismo per il connazionale, dunque: Lautaro non gode dell’appoggio dell’ex compagno nella Selecciòn.