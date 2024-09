Maxi offerta per Asllani: Marotta trova il sostituto in Premier League

Kristjan Asllani potrebbe essere un’opportunità molto interessante sul calciomercato: occhio al possibile sostituto dalla Premier League

Il futuro di Kristjan Asllani si deciderà durante il corso di questa stagione. Il regista è chiamato all’arduo compito di sostituire Hakan Calhanoglu in mezzo al campo e Simone Inzaghi gli sta garantendo un ampio minutaggio, anche se solo a partita in corso. Questa potrebbe essere la sua stagione, quindi, ma se ciò non dovesse accadere, allora l’Inter valuterebbe l’addio.

L’ex Empoli era già finito nel mirino della Fiorentina, disposta a mettere sul piatto più di 20 milioni di euro – offerta che Marotta e Ausilio hanno rifiutato. Il calciatore è stato ritenuto incedibile, è giovane e ha ancora tanti margini di miglioramento, ma le cose potrebbero ben presto cambiare.

Se un club dovesse mettere sul piatto più di 30 milioni di euro, allora sarebbe davvero difficile dire di no, ma il presidente nerazzurro potrebbe già avere in canna un grande sostituto per lui.

Idea Wieffer per l’Inter: servono 30 milioni di euro

Il Brighton ha iniziato alla grande in Premier League ed è già ai primi posti in classifica, nonostante l’addio di Roberto De Zerbi. Anche se ha giocato solo una partita da titolare, buoni meriti delle prestazioni positive degli inglesi li ha Mats Wieffer.

Parliamo di un centrocampista molto fisico e difensivo, ma che ha anche nel suo repertorio delle buone geometrie di gioco. Proprio per questa ragione, il mediano potrebbe completare il raggio di alternative a disposizione di Inzaghi ed essere molto utile a gara in corso.

In più, ha solo 24 anni, per cui Oaktree potrebbe dire di sì a un investimento per lui nel 2025. L’unico vero ostacolo è la valutazione del ragazzo che si attesta tra i 25 e i 30 milioni di euro: l’Inter vorrebbe spendere qualche milione di euro in meno, ma anche questo dipenderà dal futuro di Asllani.